Le Musée des icônes russes propose des options d’apprentissage en ligne – betanewsfr

Le Musée des icônes russes est le dernier musée à rejoindre de nombreux autres qui font leur part pour alléger la charge des enseignants et des parents qui s’occupent de l’apprentissage en ligne à la maison.

Le musée Clinton a créé un programme varié de nouvelles offres numériques – des contes pour enfants, des visites guidées, un atelier de création d’icônes, des webinaires informatifs, une liste de lecture Spotify et plus encore – explorant la culture russe et orthodoxe orientale. Ils sont disponibles sur www.museumofrussianicons.org.

«Il est plus important que jamais que nous restions une source accessible de connaissances et de découvertes et que nous soyons encouragés à pouvoir communiquer avec les visiteurs via notre site Web et nos plateformes de médias sociaux», a déclaré le directeur du musée, Kent Russell. «Nos programmes en ligne en direct ont atteint leur pleine capacité, attirant des publics du monde entier.»

La programmation comprend une heure du conte pour les enfants avec la directrice de l’éducation Amy Consalvi et son lapin, Cooper, lisant «The Abbot and I, As Told by Josie the Cat» de Sarah Elizabeth Cowie et «R is for Russia» de Vladimir Kabokov. La registraire Laura Garrity lit «Diadushka a planté un navet», adapté par Patricia Polacco.

Les horaires sont disponibles sur la chaîne YouTube du musée.

Des visites guidées de la collection sont également disponibles sur YouTube. La série comprendra des visites vidéo avec le conservateur et le registraire lors de leur entrée dans le musée pour vérifier les collections.

Consalvi dirige également un didacticiel facile sur la création d’une icône de ferronnerie, et un webinaire est disponible avec les commissaires de l’exposition à venir sur «Tradition et opulence: Pâques en Russie impériale».

Le dimanche 7 juin, à partir de 13 heures, il y aura une conférence gratuite intitulée «Espace sacré, temps sacré», avec le docent Dennis Sardella, sur les églises orthodoxes et leur pertinence pour la vie quotidienne. C’est gratuit mais inscrivez-vous sur https://www.museumofrussianicons.org/event/lecture-sacred-space.

Une liste de lecture Spotify offre aux visiteurs une chance de profiter des sons paisibles et méditatifs des chants byzantins, grégoriens et Znamenny à la maison.

Vous pouvez suivre le musée sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube pour les dernières mises à jour sur le musée, des visites guidées, des heures de contes et des conférences docentes sur les éléments en vedette de la collection.

Le musée a hâte d’accueillir les visiteurs bientôt, a déclaré Russell. Mais jusque-là, le personnel et les bénévoles espèrent que les gens profiteront des nombreuses offres en ligne. Visitez www.museumofrussianicons.org pour plus de détails.

Un homme, un plan, un tour du canal

Rejoignez l’historien Dick Howe lors d’une promenade virtuelle à la découverte des «canaux de Lowell», une vidéo qui propose une visite de 30 minutes de l’impressionnant réseau de canaux de la ville. Le spectacle utilise des photos et des repères contemporains pour identifier et décrire chacun des principaux canaux construits à Lowell dans les années 1800. Il est important de noter, dit Howe dans son introduction, que l’une des raisons pour lesquelles il existe un parc national à Lowell est que tous ces canaux restent intacts. Pour voir la vidéo, rendez-vous sur richardhowe.com/2020/05/17/the-canals-of-lowell.

Apprenez à peindre à la maison

L’artiste Dracut Claire Gagnon continue d’offrir des cours d’art en ligne gratuits pour les adultes de 18 ans et plus, en tant que contribution à la communauté pendant la pandémie. Des cours de dessin seront offerts les lundis du 1er au 5 juin, de 14 h à 14 h et de 19 h à 20 h. La peinture est les mardis du 2 au 16 juin, de 14 h à 14 h, pour tous les médiums, et de 19 h à 20 h, pour l’acrylique. Les cours se font par Zoom. Pour vous inscrire, visitez chezclaireartschool.com/page/23450/new-on-line-free-classes-for-adults.

Jeu de Childe

Le Worcester Art Museum offre une conférence d’histoire de l’art en ligne sur le peintre impressionniste américain Childe Hassam (1859-1935) le 4 juin, de 10 h à 11 h. Martha Chiarchiaro présente la conférence, qui est disponible pour tous les niveaux de compétence. Le coût est de 10 $. Pour vous inscrire, visitez https://portal.worcesterart.org/classes/adult-classes/view-all.

