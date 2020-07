Le multijoueur Halo Infinite est gratuit, selon la fuite

La partie multijoueur de Halo Infinite sera gratuite, selon une nouvelle fuite.

Dans une liste pour Xbox Series X, le détaillant britannique et irlandais Smyths a déclaré: «La série légendaire Halo revient avec la campagne Master Chief la plus étendue à ce jour et une expérience multijoueur gratuite révolutionnaire.» La liste a maintenant été modifiée, avec la section correspondante supprimée, mais pas avant que nous en ayons une capture d’écran, que vous pouvez voir ci-dessous.

Le développeur 343 Industries n’a pas encore parlé des modes multijoueurs du jeu FPS en détail. Le récent Xbox Games Showcase s’est entièrement concentré sur le mode histoire du jeu, qui a été accueilli tiède par les fans, et a refusé de révéler quoi que ce soit concernant le mode en ligne très attendu du jeu. Nous avons contacté les représentants de Microsoft pour commenter la dernière rumeur et nous mettrons à jour si nous avons de nouvelles.

Des rumeurs séparées circulaient la semaine dernière selon lesquelles Halo Infinite serait lancé sans multijoueur. Le développeur a toutefois rapidement répondu en disant que ces rumeurs n’étaient «pas vraies».

Dans un récent billet de blog, 343 a également mentionné que «nous ne sommes pas tout à fait là où nous nous attendions en termes de diffusion publique plus large», donc une bêta potentielle de Halo Infinite est sur un terrain instable. «L’équipe travaille toujours et évalue les options pour des opportunités pratiques plus larges avant le lancement et nous partagerons une mise à jour quand nous le pourrons».

Halo Infinite devrait être lancé sur PC – y compris Steam – et Xbox Series X pendant les «vacances 2020».