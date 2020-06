Le Motorola Razr 2 avec 5G pourrait arriver encore plus tôt que prévu

Commercialement ressuscité il y a environ quatre mois, l’emblématique Motorola Razr est techniquement entré dans l’ère moderne de la technologie mobile retour en novembre 2019, battant le Galaxy Z Flip de Samsung au coup de poing officiel.

Malheureusement, les spécifications étaient un peu décevantes, le prix est décidément excessif et la qualité de construction médiocre au mieux, ce qui rend le Razr ressuscité un investissement assez horrible dans un segment naissant de concepts intrigants avec des conceptions imparfaites.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est certainement pas surprenant de voir l’appareil pliable dévoilé en 2019 vendu à un rabais énorme et entendre une suite raffinée pourrait être juste au coin de la rue. Baptisé Odyssey, ce « prochain téléphone » qui devrait adopter la « marque Motorola RAZR classique » devrait aujourd’hui être « lancé fin août » par nul autre qu’Evan Blass, peut-être le leaker technique mobile le plus fiable du monde entier.

Blass en fait a mentionné ce nom de code mystérieux une fois auparavant, mais l’informateur semblait incertain en avril de la véritable identité marketing de ce produit inédit. Fait intéressant, le surnom de Razr 2 n’est pas mentionné cette fois-ci non plus, nous devrions donc probablement prendre en compte d’autres étiquettes dérivées de Razr.

Quelque chose comme le « Nouveau Motorola Razr » semble plausible, tout comme le Razr (2020) ou même quelque chose d’aussi simple que le Razr 5G.

La connectivité 5G intégrée n’est qu’une des mises à niveau majeures à peu près garantie pour aider le Razr moderne de deuxième génération à suivre Le Galaxy Z Flip de Samsung, qui sera bientôt actualisé, ainsi qu’un saut d’un Snapdragon 710 de milieu de gamme à un Snapdragon 765 SoC supérieur de milieu de gamme, une augmentation significative de la taille de l’écran à 6,7 pouces, des bosses de mémoire et de stockage à 8 et 256 Go respectivement, l’intégration d’un appareil photo principal 48MP (au lieu d’un tireur 16MP orienté vers l’arrière), et une amélioration de la capacité de la batterie à un peu plus de 2800mAh.

Malheureusement pour Motorola, cela ne suffira probablement pas à éclipser les capacités du Galaxy Z Flip 5G, sans parler de la Galaxy Fold 2, la société appartenant à Lenovo devra peut-être également réduire le prix de départ de 1500 $ du Razr (2019) pour un Razr 5G considérablement meilleur (2020).

Cela semble un peu exagéré, mais heureusement, nous n’aurons peut-être pas longtemps à attendre pour voir si Motorola peut réussir l’impossible. La fin août, soit dit en passant, est antérieure à la date de lancement déjà précoce initialement annoncée le mois dernier, mais bien sûr, il reste à voir si le Razr 5G arrivera également dans les magasins d’ici la fin de l’été, ce qui correspond à peu près à la date prévue premières unités Galaxy Fold 2 et Z Flip 5G à expédier à leurs premiers adoptants.