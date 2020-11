Le Moto G9 Power abordable de Motorola contient une batterie de 60 heures

Motorola a dévoilé le Moto G9 Power, un téléphone économique doté d’une batterie géante de 6000 mAh.

Il propose également un écran de 6,8 pouces et trois caméras arrière, mais avec des performances modestes.

Il arrivera en Europe pour 200 € et atteindra d’autres territoires dans les semaines à venir.

Le Moto G Power offre une autonomie de batterie, mais il existe déjà une suite qui promet une longévité encore plus grande. Motorola a dévoilé le Moto G9 Power, une variante peu coûteuse du G9 avec une batterie de 6000 mAh. C’est le plus gros jamais enregistré dans l’un des téléphones de la société et considérablement plus grand que le pack de 5000 mAh du G Power.

Motorola affirme que l’énorme batterie est suffisante pour offrir 60 heures entre les charges, soit environ 2,5 jours. Cela varie probablement en fonction de votre situation (la société dit que cela reflète une «utilisation mixte» dans des conditions de réseau idéales), mais il y a de fortes chances que cela dure un week-end avec de l’énergie à revendre.

Le Moto G9 Power est par ailleurs un téléphone économique Motorola moderne. Il tourne autour d’un grand écran «Full HD +» de 6,8 pouces, d’une puce Snapdragon 662 relativement modeste, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible. Il y a une caméra arrière principale de 64MP (avec un binning de pixels pour améliorer les prises de vue en basse lumière), une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP, avec une caméra frontale de 16MP pour les selfies.

Vous ne trouverez pas de charge 5G ou sans fil («juste» 20 W de charge rapide via une connexion filaire), et Motorola dit que le G9 Power fonctionne toujours sous Android 10. Il est «hydrofuge» si vous êtes pris sous la pluie.

Le véritable attrait peut être le prix de cette capacité de batterie. Le Moto G9 Power sera lancé en premier en Europe pour 200 € (environ 234 $), ce qui en fait un choix facile si vous voulez un téléphone abordable qui dure encore de longues périodes. Que ce soit une option ou non dépend de l’endroit où vous vivez, remarquez. Le G9 Power arrive dans «certains pays» d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient dans les semaines à venir, et il n’y a aucune mention d’un début en Amérique du Nord à ce jour.