Le monde n’est «  pas sûr si vous êtes une personne trans  » (vidéo)

Laverne Cox a déclaré qu’elle et un ami avaient été agressés physiquement par un homme alors qu’il se promenait dans un parc de Los Angeles au cours du week-end après avoir demandé si l’actrice transgenre était un «gars ou une fille».

L’alun «Orange Is the New Black» s’est rendu sur Instagram Live dimanche pour signaler l’incident, qui, selon elle, l’a laissée «sous le choc» et «super déclenchée».

Cox a déclaré qu’elle portait un sweat à capuche et un masque lors d’une promenade «socialement distante» dans Griffith Park de Los Angeles avec son amie (qu’elle essaie de garder «anonyme») lorsqu’un homme est passé à côté d’eux et «a demandé de manière très agressive l’heure. » Son amie a dit à l’homme l’heure, puis l’homme a demandé «gars ou fille?» se référant à Cox.

Lisez aussi: Voici l’affaire LGBTQ de la Cour suprême que Laverne Cox a soulevée sur le tapis rouge des Emmys

L’ami de Cox a dit à l’homme de «f-off» et ensuite, «Tout à coup, le gars attaque mon ami», a déclaré l’actrice. «Le gars demande l’heure et ensuite il est comme frapper mon amie», a-t-elle poursuivi, notant qu’elle a sorti son téléphone pour composer le 9-1-1, mais que son amie a rapidement «désamorcé» et l’homme a disparu.

On ne sait pas si Cox ou son amie a signalé l’incident à la police de Los Angeles. Les représentants du LAPD et de Cox n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TheWrap.

Cox a enregistré la vidéo de chez elle, disant qu’elle était «en sécurité» et que son amie allait «bien», mais qu’elle se sentait «déclenchée» par l’attaque qui s’est produite alors que les deux «marchaient littéralement dans le parc».

«Mon Dieu gracieux. C’est juste que ce n’est pas sûr dans le monde », dit-elle. «Et je n’aime pas trop y penser, mais c’est la vérité. C’est la vérité et ce n’est pas sûr si vous êtes une personne trans. Évidemment, je le sais bien. Ouais, c’est vraiment triste.

Cox a déclaré que l’homme qui avait attaqué son amie «cherchait des ennuis».

Lisez aussi: Laverne Cox sur la représentation, la politique de nom de naissance IMDb (vidéo)

«Je cherchais des ennuis parce que j’étais une personne trans en public. C’est tout ce que j’ai ressenti… Et cela ne me choque pas, évidemment cela a été ma vie, j’ai beaucoup traité de ça… Mais ça ne manque jamais d’être choquant, je suppose. Cela m’est déjà arrivé, c’est arrivé plusieurs fois, ce n’est pas nouveau. J’ai été trans toute ma vie. J’ai été harcelé et victime d’intimidation toute ma vie. Rien de tout cela n’est nouveau, mais c’est toujours un peu comme, qui s’en soucie? Et puis pourquoi avez-vous besoin d’être agressif? »

Cox a déclaré que «vivre dans la peur n’est pas une bonne chose», mais elle a averti ses partisans de «rester en sécurité là-bas» et de «prendre conscience de ce qui vous entoure».

«Même avant la pandémie, j’ai toujours fait très attention à ce que je vais et à ce que je fais. Et je ne suis qu’un hyperaware chaque fois que je quitte la maison à cause de mon histoire de ce genre de chose.

Lisez aussi: 14 nouvelles émissions de télévision d’automne classées par les téléspectateurs en première, de « Big Sky » à « B Positive » (Photos)

Cox a également souligné que «ce n’est pas de votre faute si quelque chose comme ça vous arrive» et «il y a des gens qui ne sont pas cool avec vous dans le monde» si vous êtes une personne transgenre. «Peu importe qui vous êtes, vous pouvez être Laverne Cox, quoi que cela signifie, et si vous êtes trans, vous allez toujours vivre des choses comme ça.»

Regardez la vidéo de Cox ci-dessous.