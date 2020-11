Le monde n’a jamais vu un film comme celui-ci – / Film

Il y a cinq ans, Robert Eggers éclater sur la scène avec La sorcière, un film d’horreur à combustion lente qui a lancé la carrière d’actrice Anya Taylor-Joy. Maintenant il se réunit avec Le gambit de la reine étoile pour Le Northman, un film de vengeance Viking qui a Alexander Skarsgård jouer le rôle principal.

Taylor-Joy a récemment parlé un peu du film à venir, taquinant que ce sera quelque chose que le monde «n’a jamais vraiment vu auparavant».

Taylor-Joy n’a pas pu entrer dans les détails sur Le Northman lors d’une récente interview avec Collider, mais elle a fait un bon travail pour nous amener encore plus à le voir:

«Je suis tellement fière de faire partie de ce projet», a-t-elle déclaré. «À chaque instant sur le plateau, je suis fier. Je pense que nous allons présenter au monde quelque chose qu’il n’a vraiment pas vu auparavant. Je me sens tellement sincèrement humble que je peux en faire partie.

Quiconque a vu Le phare ou La sorcière sait qu’Eggers ne fait pas les types de films traditionnels que le monde connaît, mais il est agréable d’entendre l’une des personnes impliquées confirmer que ce ne sera pas une histoire de vengeance conventionnelle et banale. L’intrigue de Le Northman impliquerait un prince nordique (Skarsgård) qui se lance dans une quête pour venger son père assassiné. Taylor-Joy, Willem Dafoe (Le phare), Ethan Hawke (Première réforme), et Björk (Un danseur dans la nuit) font partie des acteurs.

Gagnant d’un Oscar Nicole Kidman rejoint également l’impressionnant casting du film, améliorant encore plus son profil. Ce projet marquera une réunion de sa propre, avec son ancien Gros petits mensonges la co-vedette (et le mari violent du personnage) Skarsgård. Dans une autre interview, Kidman a déclaré à Collider qu’elle était «terrifiée» alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre la production actuellement en cours en Irlande. Mais il semble que sa peur soit motivée par les défis de l’inconnu – «Souvent, je prends des décisions très spontanées et plutôt audacieuses avec très peu de prudence ou de réflexion», a-t-elle déclaré à propos de son rôle. Je soupçonne que le souci du détail et la précision de la période d’Eggers rendront ce tournage un peu plus difficile que ce à quoi elle était habituée. Taylor-Joy était ravi de revenir à ce style de prise de vue immersif (si inconfortable):

«C’est Robert Eggers! Les gens sont arrivés sur notre plateau et ont dit: « Ah, d’accord, alors c’est un réel Film de Robert Eggers », a déclaré Taylor-Joy, parlant des conditions de tournage difficiles. «Et je me dis: ‘Ouais, tu vas avoir froid, tu ne seras jamais à l’aise, mais ça va être incroyable. C’est comme ça.' »

J’adore le fait que Kidman profite de cette opportunité au lieu de s’en éloigner comme tant d’autres acteurs de son calibre le pourraient, et j’ai hâte de voir la folie qu’Eggers a dans sa manche.

