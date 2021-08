Le monde des Enfoirés : qui sont les invités du grand concert des 30 ans des Enfoirés sur TF1 ?

Eh bien, la soirée promet d’être très divertissante sur TF1 puisque la chaine a programmé la rediffusion du spectacle de 2019 des Enfoirés, capté à l’Arkéa Arena de Bordeaux le vendredi 8 mars. Intitulé « Le Monde des Enfoirés », ce concert exceptionnel avec 42 artistes sera donc diffusé à partir de 21H05. Un incroyable spectacle qui a rendu hommage à Véronique Colucci, Maurane, Charles Aznavour et a été placé sous le signe des 30 ans des Enfoirés. Au menu de ce soir, nous aurons Les Inconnus, Claudio Capéo, Didier Deschamps, Kylian Mbappé et encore beaucoup d’autres que nous allons découvrir ensemble. À l’occasion de cette rediffusion, nous avons donc décidé de faire un petit tour d’horizon sur ce que nous réserve ce spectacle.

Que nous réserve alors ce grand concert ?

Comme nous le savons déjà il y a deux ans, six concerts ont été célébrés à Bordeaux pour fêter les 30 ans des Enfoirés. D’incroyables mises en scène, de nombreuses célébrités sur scène, mais aussi de grands moments d’émotion avec les hommages rendus par les artistes à Maurane, Charles Aznavour, Coluche ainsi que Véronique Colucci. Voilà tout ce qui vous attend ce soir sur TF1. Le cadeau d’anniversaire des 30 ans des Enfoirés ayant alors disparu, les nombreux artistes vont se lancer à sa recherche à travers le temps, en reprenant les tubes du moment ainsi que les titres incontournables.

Ils nous embarquent pour un voyage en 1989, à l’époque des premiers concerts des Enfoirés, mais aussi celle de la naissance des Inconnus. « Auteuil Neuilly Passy », « Isabelle a les yeux bleus », « Un autre monde », « Envole-moi », « La java de Broadway », « Mourir d’aimer », « All by myself » ou encore « J’irai où tu iras », au total ce sont 31 tableaux qui vont se succéder sur scène, mêlant poésie, grains de folie et nostalgie. Mais, nous n’aurons pas droit qu’à de la musique, mais aussi à beaucoup d’humour.

En effet, certains artistes invités ont préparé pour l’occasion 10 sketchs pour mettre le public dans l’ambiance. Sinon, pour fêter ces 30 ans, les organisateurs ont aussi préparé une autre grosse surprise pour les spectateurs, la présence sur scène de Didier Deschamps, sélectionneur de l’Équipe de France ainsi que de celle de Kylian Mbappé, Champion du Monde en titre. Avec un tel programme, vous avez là de quoi passer un bon moment devant la télé ce soir. Pour le reste, on vous laisse le découvrir par vous-même.

Quels artistes verra-t-on ce soir ?

Si vous avez raté les premières diffusions, alors, préparez-vous à du grand spectacle puisque 42 artistes venus des quatre coins de la France ont répondus présent à ce concert. Ensemble, ils ont interprété le single des Enfoirés 2019, intitulé « On trace », que Vianney a composé et a écrit. Concernant les artistes présents, il y aura Ary Abittan, Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Malik Bentalha, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capeo, Sébastien Chabal, Daniela De Jesus Cosio, Didier Deschamps, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Liane Foly, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac.

Les Inconnus (Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan), Jenifer, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Pauline Lefevre, Nolwenn Leroy, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Kylian Mbappé, Mc Solaar, Kad Merad, Isabelle Nanty, Florent Pagny, Lorie Pester, Slimane, Soprano, Tal, Christophe Willem et pour finir Zazie.

Donc, si vous n’avez rien de prévu à faire ou à regarder d’autres ce soir, rendez-vous sur TF1 à partir de 21H05 pour découvrir ou revoir cet incroyable spectacle de 2019 intitulé « Le Monde des Enfoirés ». Une manière de finir ainsi en beauté la semaine en musique et en famille.