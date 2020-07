Le modèle le moins cher de la gamme TCL 10 mise à jour n’est pas celui avec les spécifications les plus inférieures

Plus tôt cette année, TCL a publié deux appareils alimentés par Snapdragon série 600 appelés TCL 10 Pro et TCL 10L, avec quatre caméras et la technologie d’affichage NXTVISION pour une fidélité visuelle améliorée, avec un prix à partir de 249,99 $. La société a maintenant élargi la série avec deux nouveaux téléphones, le TCL 10 Plus et TCL 10 SE, comme indiqué par Neowin.

TCL 10 Plus

le TCL 10 Plus est livré avec un écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. Il est propulsé par le Snapdragon 665, tout comme le TCL 10L. Le téléphone sera disponible en quatre variantes, avec le modèle au maximum avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le système à quatre caméras comprenant un capteur principal de 48 MP, un tireur ultra-large de 8 MP, un module de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP et le snapper selfie de 16 MP sont également similaires à la configuration de la caméra du TCL 10L.

La capacité de la batterie a été augmentée à 4500 mAh et le téléphone prend en charge une charge rapide de 18 W et une charge filaire inversée de 5 W.

Le TCL 10 Plus est maintenant disponible au Portugal et le modèle d’entrée de gamme avec 6 Go de RAM et 64 Go coûte 349,99 € soit environ 400 $. Les options de couleurs incluent le bleu clair de lune et l’argent étoilé.

TCL 10 SE

Le nouveau TCL 10 SE se trouve au bas de la série et est le plus étrange avec un chipset MediaTek, à savoir l’Helio P22. Il dispose d’un écran LCD de 6,52 pouces et d’un système de triple caméra avec un tireur principal de 48MP, une unité ultra-large de 5MP et un capteur de profondeur de 2MP. Les consommateurs latino-américains recevront une caméra selfie 13MP, et les utilisateurs européens devront se contenter d’un vivaneau 8MP.

À l’intérieur se trouve une batterie de 4000 mAh qui se charge jusqu’à 15 W et la charge inversée est également prise en charge. Le téléphone est uniquement disponible dans la configuration 4 Go / 128 Go et peut maintenant être acheté au Portugal pour 249,99 € ou 286 $ dans les teintes Icy Silver et Polar Night. Le prix est un peu surprenant, étant donné que le TCL 10L qui offre de meilleures spécifications commence à 242 €.

Cela dit, la différence n’est pas substantielle et, dans l’ensemble, la gamme TCL 10 est une bonne option pour ceux qui recherchent un téléphone sans fioritures avec une batterie lourde, un grand écran et des caméras décentes.