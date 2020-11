Le mode sombre de l’application Facebook est maintenant testé publiquement

Même si beaucoup n’étaient pas satisfaits des changements visuels apportés à Facebook sur le bureau cette année, beaucoup plus se sont probablement réjouis que le réseau social le plus populaire ait finalement commencé à chercher à se moderniser visuellement, afin d’attirer les jeunes utilisateurs. Et parmi les fonctionnalités les plus recherchées pour les applications «modernes», il y a sans aucun doute le soi-disant mode sombre. De nombreuses applications sur Android et iOS sont livrées avec un mode sombre, qui change essentiellement leurs couleurs primaires des couleurs vives, au noir ou au gris. C’est plus facile pour les yeux et n’a de sens que d’avoir cette fonctionnalité sur toutes les applications et les systèmes d’exploitation de smartphone en général.

Il était évident qu’un mode sombre suivrait sur l’application mobile Facebook, après qu’il ait finalement été appliqué à Facebook sur le bureau dans toutes les régions. Maintenant, la nouvelle de Facebook testant la nouvelle fonctionnalité a été partagée publiquement sur Twitter, nous savons donc qu’elle arrive bientôt (via Engadget).

La démonstration vidéo partagée sur Twitter par la blogueuse technique Jane Manchun Wong montre que, comme le mode sombre sur YouTube, le mode sombre sur Facebook ne comportera pas le noir comme couleur principale, ce qui pourrait contrarier les utilisateurs AMOLED. Facebook Messenger, cependant, semble être prévu pour présenter un fond noir uni, de la même manière que le mode sombre d’Instagram.

Dans tous les cas, c’est formidable de voir que le mode sombre arrive enfin sur l’application Facebook, mais nous ne savons pas encore exactement quand.