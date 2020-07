Le mode noir et blanc de Ghost of Tsushima bénit officiellement la succession d’Akira Kurosawa

Ghost of Tsushima est la lettre d’amour triple-A de Sucker Punch aux films de samouraï japonais. Situé lors de l’invasion mongole de l’île titulaire, le studio a fait savoir que le jeu était fortement inspiré des films de samouraï classiques, en particulier ceux réalisés par Akira Kurosawa. En fait, l’équipe aime tellement ces vieux films qu’il est construit dans un mode qui transforme le jeu en noir et blanc, ajoute du grain de film et d’autres effets.

Littéralement nommé Kurosawa Mode, l’idée est que vous pouvez jouer toute l’aventure comme s’il s’agissait d’un film interactif du célèbre réalisateur. Afin de sécuriser ce nom, cependant, Sucker Punch devait obtenir la permission de la succession du cinéaste – et c’est ce qu’il a fait.

« Nous avons ce grand jeu qui transporte les gens vers le Japon féodal et Akira Kurosawa était l’un de nos guides de référence, surtout au début sur la façon dont nous voulions qu’il se sente », a déclaré le directeur artistique Jason Connell à Entertainment Weekly. « Alors que nous nous rapprochions de plus en plus de la concrétisation de cette réalité, nous nous disions: » Comment appelons-nous ce mode spécial que nous avons créé, ce retour en noir et blanc? Nous avons jeté un tas de mots différents et nous avons pensé: «Ce serait génial si nous pouvions l’appeler le mode Kurosawa.» «L’équipe a envoyé une vidéo présentant le mode au domaine et a reçu sa bénédiction.

C’est assez impressionnant Sucker Punch a si bien pu recréer le style du réalisateur qu’il a pu mettre son nom dans le jeu. En plus du filtre noir et blanc et du grain du film, le mode Kurosawa augmente également les effets du vent et ajuste la qualité du son.

Ghost of Tsushima est à un peu plus d’une semaine de sa sortie le 17 juillet. Allez-vous jouer avec le mode Kurosawa activé? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.