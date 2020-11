Le mode Battle Royale d’Age of Empires 2 et la mise à jour gratuite d’anniversaire sont arrivés

Vous vous souvenez peut-être qu’il y a quelques semaines, nous avons rapporté comment Age of Empires II: Definitive Edition obtenait un mode bataille royale parce que … eh bien, des raisons, je suppose. Quoi qu’il en soit: une mise à jour gratuite signifie de nouvelles choses, et le dernier patch est maintenant en ligne pour le jeu emblématique RTS.

Le patch de novembre 2020, ou ‘Game Update 42848’ si vous souhaitez utiliser son nom de super-héros, est la 21e mise à jour gratuite depuis l’édition définitive lancée l’année dernière le 14 novembre 2019. Il apportera des changements d’équilibre à 19 des 35 civilisations, des améliorations de modding, le nouveau mode lui-même et une nouvelle fonction «Lecture rapide» pour nommer les faits saillants.

La variante de la bataille royale est configurée à peu près comme vous le pensez, étant donné qu’il s’agit d’abord d’un RTS. Vous commencez avec quelques soldats et devez explorer la carte à la recherche de camps de ressources et de bâtiments militaires que vous pouvez capturer pour obtenir des ressources et construire plus d’unités. Il s’agit d’un mode à huit joueurs, vous devrez donc affronter les autres joueurs qui tentent de capturer vos affaires et / ou de vous éliminer du jeu, et il y a aussi des «Gardiens».

À la manière des BR véritables, une «corruption» enveloppera régulièrement la carte et détruira tout sur son passage. Ce mode comprendra cinq nouvelles cartes.

Également à venir dans le patch est un nouvel événement saisonnier pour célébrer le jalon anniversaire. Jusqu’au 1er décembre, vous pouvez vous connecter et effectuer des tâches quotidiennes pour débloquer des récompenses saisonnières, des nouvelles icônes de profil aux effets de confettis.

Si vous souhaitez lire l’intégralité des notes de mise à jour, vous pouvez les trouver dans leur intégralité ici. Les améliorations du gameplay couvrent une gamme d’ajustements de qualité de vie, allant de l’amélioration du placement des murs aux trébuchets montrant leur progression d’emballage / déballage.

Age of Empires II: Definitive Edition est actuellement le 51e jeu le plus joué sur Steam.

