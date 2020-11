Le mod de Super Smash Bros.Melee Slippi lance la fonction de diffusion tôt en réponse à #FreeMelee

in

le Mêlée Super Smash Bros. La scène compétitive doit beaucoup de son succès au cours de l’année 2020 chargée de pandémie à Fizzi et au mod en ligne Slippi. Et maintenant, alors que la communauté fait face à un tournant potentiel suite à l’annulation par Nintendo d’un tournoi majeur, une nouvelle fonctionnalité pourrait tout changer.

En réponse au fait que Nintendo a imposé un arrêt et une abstention contre The Big House Online, l’un des plus importants Fracasser événements, car l’organisateur du tournoi prévoyait d’utiliser Slippi pour exécuter le Mêlée partie de l’événement en ligne, Fizzi publie un support de diffusion pour le mod.

Désormais, tous les joueurs auront la possibilité de diffuser à des téléspectateurs spécifiques, ce qui a été spécialement conçu pour aider les organisateurs de tournois à organiser des événements sans avoir à microgérer tous ceux qui y jouent via un serveur Discord ou un autre centre communautaire. L’objectif de Fizzi en poussant ce live maintenant est d’aider plus de gens à organiser facilement leurs événements et à promouvoir le mouvement #FreeMelee.

Augmenter la version signifie que j’ai supprimé beaucoup de fonctionnalités que je voulais, telles que: – Diffusions publiques (comme les twitch streams) – Intégration du site Web pour parcourir les diffusions publiques – Affichage des métadonnées sur le jeu en cours Les fonctionnalités actuelles sont destinées aux événements en cours – Veste | FIZZI # 36 (@ Fizzi36) 26 novembre 2020

La sortie devait initialement faire partie d’une mise à jour plus importante qui étofferait les fonctionnalités de diffusion avec des éléments tels que des outils d’intégration de sites Web, des affichages de métadonnées pour les jeux en cours et la possibilité d’exécuter des diffusions publiques pour des plates-formes telles que Twitch directement. Étant donné que Fizzi pousse tôt le support de la diffusion en direct, la fonctionnalité étendue a dû être supprimée, bien qu’elle puisse être ajoutée ultérieurement.

En tant que développeur de l’application, Fizzi et son équipe avaient initialement prévu de monétiser les fonctionnalités de diffusion pour aider à soutenir le développement et l’entretien de Slippi. Mais il a décidé qu’il était plus important de soutenir la Mêlée scène alors qu’il continue de se soutenir face à Nintendo qui s’oppose à sa croissance.

«À la suite de #FreeMelee, j’ai décidé d’augmenter la version de diffusion», a déclaré Fizzi. «À l’origine, j’allais monétiser cette fonctionnalité, mais je la publie maintenant gratuitement afin que tout le monde puisse organiser facilement et librement des événements. Essaie! »

Fizzi a également noté que ses coûts d’exploitation des serveurs pour Slippi, qu’il prend en charge individuellement, atteignent près de 1000 dollars par mois. En conséquence, il demande l’aide et le soutien de la communauté alors qu’il continue de travailler à l’amélioration de Slippi.

Vous pouvez en savoir plus sur Slippi, les fonctionnalités de diffusion qui sont désormais en direct et comment vous pouvez aider à soutenir Fizzi, son équipe et le développement de Slippi sur le site officiel de Slippi.