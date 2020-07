Le MMORPG légendaire EVE Online arrive sur Android et iOS en août

EVE Online est l’un de ces jeux qui peuvent transformer une petite entreprise en une grande du jour au lendemain. Le MMORPG spatial développé par le studio islandais CCP Games a atteint 500 000 abonnés début 2013. C’était l’âge d’or des MMORPG et EVE Online était l’un des jeux les plus prolifiques financièrement de ce type. Un concept d’intérêt introduit par EVE Online est « triste», Car les joueurs sont autorisés à voler ou à extorquer d’autres joueurs sans être punis pour cela. Il y a quatre ans, le développeur CCP Games a publié une version gratuite d’EVE Online qui comprend un contenu limité.

Plus tôt cette année, CCP Games a annoncé qu’EVE Echoes, la version mobile du MMORPG acclamé par la critique, serait retardée en raison de la pandémie COVID-19. Plus tôt dans la journée, le développeur a finalement confirmé qu’EVE Echoes arriverait sur Android et iOS le 13 août.