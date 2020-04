Le Miz fait exploser Zack Ryder après la sortie de la WWE, Ryder riposte

Superstar de la WWE Le Miz fustigé son ancien collègue Matt Cardona, autrement connu sous le nom de Zack Ryder, sur Instagram dimanche. Cardona, avec son partenaire d’équipe Curt Hawkins, était l’un des 50 lutteurs et talents dans les coulisses publiés par la WWE la semaine dernière le même jour, la société se vantait d’avoir 500 millions de dollars de réserves et la veille de l’annonce d’un dividende pour les investisseurs qui aurait pu payer les salaires de chacun l’année prochaine. Cardona a publié un lien vers sa boutique Pro Wrestling Tees avec une photo d’un nouveau T-shirt, en écrivant: « Mon magasin @prowrestlingtees sera officiellement lancé demain! Ajoutez la chemise #NotThere à votre panier maintenant! Plus d’articles à venir demain! Je t’aime @TTDWrestling! » Lorsque le Miz a vu le message, faisant référence au fait qu’il ne s’agissait que d’un t-shirt noir avec les mots « Not There » écrits dessus en lettres argentées et violettes, il a répondu: « Et tu t’es moqué de mes chemises. »

Woo Woo Woo Zack Ryder tire en arrière

Maintenant, nous sommes sûrs que Miz ne faisait que côteler son ami, même si, peut-être, quelques jours après avoir été soudainement libéré de son travail sans avertissement au milieu d’une pandémie n’était pas le meilleur moment. Mais bon, on ne sait pas à quoi ressemble leur relation, donc on ne va pas juger. Cardona, cependant, n’était pas sur le point de laisser Miz sortir de cet échange, alors il a riposté, « ouais mike … Alors que les appels arrivaient que vos collègues perdaient leur emploi, j’ai rapidement mis en place un tee-shirt de catch professionnel magasin et a obtenu un logo dès que possible avant même que je reçoive l’appel téléphonique. Pro wrestling tees est un site Web où les lutteurs indépendants vendent leur merch. La lutte indépendante est… ah nevermind. «

Aie! Bien sûr, Miz a dû se retirer de WrestleMania 36 après avoir été apparemment tombé malade, il a peut-être raté tout l’incident où la WWE a licencié 50 de ses collègues dans une décision sans cœur de poursuivre les profits plutôt que de soutenir ses propres travailleurs pendant une crise mondiale. Quoi qu’il en soit, nous espérons que le Awesome se rendra au Pro Wrestling Tees et ramassera l’un des nouveaux t-shirts de Cardona dès que possible.

