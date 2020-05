Le misérable succès du box-office l’a maintenu au numéro 1 pendant 5 semaines – / Film

IFC Films gagne au box-office. Pour être honnête, il n’y a pas beaucoup d’autres films en compétition, mais le film d’horreur indépendant d’IFC Le malheureux est en train de nettoyer, restant en tête des charts pour le cinquième week-end consécutif. C’est une réalisation qui ne s’est pas produite depuis Panthère noire, et le fait qu’un petit film d’horreur suive les traces d’un blockbuster Marvel est un gros problème.

Le malheureux

Alors que de nombreux films sont en suspens en ce moment, IFC a pu faire de sérieux progrès au box-office. Grâce aux projections lors des ciné-parcs, la SFI Le malheureux est resté au sommet des palmarès du box-office, avec 660 000 $ à ce jour. Cela peut ne pas sembler énorme, mais pour un film à petit budget, c’est un gros problème. Comme l’ajoute Variety, «à tout autre moment, il se classerait parmi les plus gros revenus du studio de l’année. Et les films de l’IFC sont disponibles à la location à tout moment – contrairement à la croyance conventionnelle selon laquelle des services de streaming comme Netflix, Hulu et Disney Plus garderont le public sur leur canapé. »

«Nous avons fait pivoter le marketing dans des publicités rétro intéressantes. C’était une façon amusante de faire passer le mot », a déclaré Arianna Bocco, vice-présidente exécutive des acquisitions et de la production chez IFC Films. « Une grande partie a été faite par le bouche à oreille organique parce qu’elle affecte les gens qui y vivent … C’est vraiment sans précédent qu’un film d’horreur indépendant[comme[likeThe Wreched]pourrait faire ce genre de brut uniquement à partir de drive-in. Cela aurait pris beaucoup de temps dans les cinémas à toit rigide. Cela continue vraiment et se renforce. Nous avons pu nous développer [the theater count], ce à quoi nous ne nous attendions pas. «

Jeff Bock, analyste au box-office chez Exhibitor Relation, a ajouté:

«Il y a une fenêtre d’opportunité pour réussir, et l’IFC prend ce risque et innove. Un studio comme Warner Bros. ne peut pas courir ce risque car il perdrait de l’argent, même si les drive-in étaient bondés. On n’attend pas grand-chose à un film comme Le malheureux. S’il atteint 1 million de dollars, c’est comme un autre studio qui atteint 100 millions de dollars. «

Dans Le malheureux«À la suite de la séparation de ses parents, un adolescent rebelle, Ben, est envoyé vivre avec son père pour l’été et travailler à la marina locale afin d’acquérir une forme de discipline. La ville touristique idyllique lui offre cependant peu de réconfort, car il est obligé de faire face aux adolescents locaux privilégiés et à la nouvelle petite amie de son père. Les problèmes de Ben deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une découverte effrayante sur la famille qui loue la maison voisine. Un esprit malveillant des bois s’est emparé des parents et commence à jouer à un jeu de maison sinistre, s’attaquant aux enfants et effaçant toute trace de leur existence. Les soupçons de Ben sur les horreurs surnaturelles restent lettre morte et il lance une croisade périlleuse afin de mettre fin au règne de terreur de la sorcière qui marche sur la peau. «

Je n’ai pas encore vérifié cela, mais je n’ai entendu que de bonnes choses. Si vous n’avez pas de service au volant Le malheureux près de chez vous, vous pouvez louer Le malheureux en VOD.

