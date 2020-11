Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, appelle le Royaume-Uni à «  réduire  » la langue du Brexit

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, affirme qu’un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE pourrait s’effondrer sans une percée dans le domaine de la pêche – et a appelé la Grande-Bretagne à «baisser le langage» sur les questions clés du Brexit. M. Coveney a également exprimé de nouvelles inquiétudes concernant le projet de loi sur le marché intérieur qui est actuellement vanté par le Premier ministre au Parlement.Le bulletin d’information politique coupé dans le bruitDowning Street a insisté pour qu’il continue avec des éléments de la législation proposée qui permettraient au gouvernement de rompre Le droit international – malgré le vote de la Chambre des Lords contre les amendements.Cependant, M. Coveney a déclaré que la détermination de continuer avec le projet de loi mettra fin à tout accord avec l’UE. « Réduisez le libellé » « Même si nous obtenons un nouvel accord commercial. négocié par les deux parties, si le gouvernement britannique est déterminé à continuer avec leur projet de loi sur le marché intérieur – pour réintroduire des parties de ce projet de loi qui ont été supprimées par t a Chambre des Lords cette semaine – alors, je pense que c’est un accord qui ne sera pas ratifié par l’UE « , a déclaré M. Coveney à Sky News. » Parce qu’il n’y a aucun moyen que l’UE accepte de ratifier un nouvel accord si les Britanniques Le gouvernement rompt l’accord existant qui n’a même pas 12 mois et enfreint le droit international en agissant ainsi. » Lire la suite Gouvernement accusé par ses pairs d’agir comme une «dictature du tiers monde» à propos du projet de loi sur le marché intérieur M. Coveney a également déconseillé d’utiliser une rhétorique de plus en plus enflammée pendant le processus de négociation, en particulier lors de l’examen de la question litigieuse des droits de pêche. trouver un moyen de trouver un compromis sur le poisson avec lequel les deux parties peuvent vivre », a-t-il déclaré.« Et nous devons essayer de réduire le langage à ce sujet car il est très facile de devenir émotif. »Le Premier ministre britannique Boris Johnson réagissant après que son gouvernement a remporté le vote en troisième lecture du projet de loi sur l’Union européenne (accord de retrait), à la Chambre des communes. Les amendements à la loi via le projet de loi sur les marchés internes enfreindront le droit international en modifiant les termes de l’accord (Photo: Getty) L’accord est toujours «faisable» Malgré cela, M. Coveney a insisté sur le fait qu’un accord était toujours «faisable». «Je pense que je résumerais en disant que c’est très difficile, mais c’est aussi très faisable », a-t-il poursuivi.« Et je pense que les conséquences de ne pas obtenir un accord commercial et un futur accord sur les relations… avant la fin de l’année, je pense que c’est très important »Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que la semaine prochaine était« une semaine où les choses doivent bouger »pour que le Royaume-Uni et l’UE conviennent d’un accord commercial. Il n’y a pas longtemps, nous disions que nous devions parvenir à une sorte de conclusion d’ici la mi-octobre. «Les gens ont persévéré dans ces pourparlers. Il arrive franchement un moment où les entreprises ont besoin de savoir à quoi elles se préparent. »Il a ajouté:« Vous pouvez toujours gagner du temps supplémentaire si vous en avez besoin, si vous y êtes presque. »Mais, je suis d’accord avec Simon Coveney, peut-être pourrons-nous nous entendre sur ce point… cela doit être une semaine où les choses bougent, où nous brisons certains de ces problèmes difficiles et obtenons une résolution et au moins avons une sorte de gros titres – si vous voulez – d’un accord. cela devient assez difficile et nous commençons à manquer de temps pour le mettre en œuvre. »Rapports supplémentaires des agences

Colombine Linge de lit uni coton, la taie d'oreiller à partir de 13.99 COMPOSITION • 100% coton (57 fils/cm²) naturellement doux et résistant DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Stabilité dimensionnelle et tenue des coloris lavage après lavage (couleurs

Colombine Linge de lit uni polycoton, la taie d'oreiller à partir de 12.49 COMPOSITION • 50% coton 50% polyester (57 fils/cm²) confort agréable et entretien idéal DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Stabilité dimensionnelle et tenue des coloris lavage après

Colombine Linge de lit uni flanelle, la taie d'oreiller à partir de 5.99 COMPOSITION • Flanelle 100% coton (160 g/m²) qualité douce lourde et chaude du coton gratté DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Stabilité dimensionnelle et tenue des coloris lavage après

Colombine Linge de lit uni percale, la taie d'oreiller à partir de 6.99 COMPOSITION • Percale 100% coton (72 fils/cm²) douceur et résistance exceptionnelles DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Stabilité dimensionnelle et tenue des coloris lavage après lavage

Colombine Linge de lit uni coton, la taie d'oreiller à partir de 2.69 COMPOSITION • 100% coton (57 fils/cm²) naturellement doux et résistant DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Stabilité dimensionnelle et tenue des coloris lavage après lavage (couleurs

Klipsch surround 3 - la paire - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceintes arrières Klipsch Surround 3 Ajoutez ces surround aux barres de son compatibles Klipsch pour une expérience home-cinéma. Branchez, jouez et appréciez. Après avoir ajouté des enceintes SURROUND 3 à votre Bar 48, la barre de son décodera automatiquement les formats audio Dolby Digital et DTS 5.1 et