Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, nie avoir «  alimenté les théoriciens du complot  » en réponse à la victoire de Joe Biden

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il était juste de procéder «avec prudence et sensibilité» en saluant la victoire de Joe Biden après une élection américaine tendue.Les dirigeants du monde entier ont presque unanimement félicité Joe Biden et Kamala Harris sans réserve, mais dans un tweet samedi, M. Raab a souligné que «les processus se déroulent toujours» autour de l’élection. Son commentaire faisait écho aux messages de l’actuelle Maison Blanche et du Parti républicain, Donald Trump refusant toujours de concéder la course et lançant une vague de poursuites judiciaires que ses représentants affirment, sans Quand on lui a demandé dimanche sur Sophy Ridge de Sky News s’il alimentait les conspirateurs dans son tweet de félicitations, M. Raab a déclaré: «Non, je pense que c’est un biais très partisan. La réalité est que nous voulons respecter l’intégrité et les processus en place. « Ce n’est pas à nous de commencer à statuer sur les appels, les réclamations et les demandes reconventionnelles. » (1/2) Alors que certains des processus sont encore en cours, il est maintenant clair que @JoeBiden a gagné. Félicitations au président élu et à @KamalaHarris pour leur victoire historique, qui leur a permis de remporter plus de votes que n’importe quel candidat de l’histoire des États-Unis.— Dominic Raab (@DominicRaab) 7 novembre 2020Après avoir été demandé à plusieurs reprises si tous les votes devaient être comptés dans un élection démocratique, a-t-il concédé «en principe, oui, bien sûr». Le résultat de l’élection a été annoncé par tous les grands radiodiffuseurs américains, M. Biden depuis qu’il a étendu son avance dans les principaux États de Géorgie, du Nevada et de Pennsylvanie au-delà de la portée probable de toute contestation judiciaire concernant les bulletins de vote. Lire la suite Joe Biden a-t-il définitivement remporté les élections américaines? Dans son message initial, le ministre des Affaires étrangères a tweeté: «Alors que certains processus se déroulent encore, il est maintenant clair que @JoeBiden a gagné. Félicitations au président élu et à @KamalaHarris pour leur victoire historique, qui leur a permis de remporter plus de voix que n’importe quel candidat dans l’histoire des États-Unis. «C’était un concours serré et @realDonaldTrump s’est battu avec acharnement. Dans l’attente de travailler avec la nouvelle administration – l’amitié entre le Royaume-Uni et les États-Unis a toujours été une force pour le bien dans le monde. « S’exprimant sur Sky News, M. Raab a déclaré: » Franchement, il y a ceux qui veulent critiquer le Royaume-Uni en ce moment. , quoi qu’il arrive, sur tout ce que nous disons et ce que dit ce gouvernement, mais je vais me concentrer sur le fond. «Les gens se plaignent de l’ingérence dans notre politique ici – je pense qu’il est juste de faire preuve de prudence et de sensibilité, en particulier après quoi était clairement une élection très serrée, beaucoup plus proche que ce que les médias ou les experts attendaient, et a été controversée de toutes sortes de façons. «Nous avons donc procédé avec sensibilité et prudence, nous voulions respecter le processus, mais nous sommes impatients de travailler avec La nouvelle administration. »Le droit de choisir des États-Unis Après avoir été demandé à plusieurs reprises si tous les votes devaient être comptés lors d’une élection démocratique à Sky’s Ridge dimanche, M. Raab a déclaré:« Regardez en principe, oui bien sûr – même si je ne vais pas entraîné dans…. »Pushe D sur pourquoi il n’a pas dit cela à l’origine, le ministre des Affaires étrangères a ajouté: «Parce que ce que vous essayez vraiment de faire, c’est de m’entraîner dans les réclamations juridiques pour savoir si tous les votes ont été correctement comptés lorsque vous regardez le courrier votes, les votes en personne et les revendications qui ont été faites, par exemple, au sujet de la publication de bulletins de vote militaires – donc je ne veux tout simplement pas me laisser entraîner. »M. Raab a poursuivi:« Je pense que ce que nous faisons, c’est attendre jusqu’à ce que le résultat soit clair sans aucun doute, il l’est maintenant. « Nous souhaitons la bienvenue au président élu Biden et au vice-président élu Harris, nous sommes impatients de travailler avec eux. » Nous ne voulons vraiment pas nous laisser entraîner dans la coupe et poussée, les controverses, les revendications, les contre-revendications, que ce soit lors de l’élection ou immédiatement après, et c’est-à-dire que nous respectons le droit des Américains de choisir par eux-mêmes et que nous respectons les freins et contrepoids du système américain qui produiront, comme ils l’ont fait, un résultat clair. »« Nous gagnons tous »Par contraste avec d’autres leaders mondiaux et publi c personnalités, dont Boris Johnson, ont adressé leurs félicitations sans équivoque au nouveau président et vice-président. Le président français Emmanuel Macron a tweeté: «Les Américains ont choisi leur président. Nous avons beaucoup à faire pour surmonter les défis d’aujourd’hui. Travaillons ensemble! »Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré dans un communiqué que« le président élu est un grand ami de l’Australie depuis de nombreuses années ». Le président sud-coréen Moon Jae-in a tweeté qu’il était impatient de travailler avec M. Biden et Mme Harris. Il a déclaré: « Notre alliance est forte et le lien entre nos deux pays est solide comme le roc. » Le Premier ministre indien Narendra Modi a offert à Mme Harris – la fille d’une mère indienne et d’un père jamaïcain – ses «plus sincères félicitations». Il a écrit: «Votre succès est révolutionnaire et constitue une immense fierté non seulement pour vos chittis, mais aussi pour tous. Indiens-Américains. » L’un des seuls dirigeants mondiaux à ne pas offrir de félicitations sans équivoque à M. Biden est le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, un populiste qui a poursuivi une relation plus étroite avec M. Trump que ses homologues. M. Obrador a déclaré: «En ce qui concerne les élections américaines. , nous allons attendre que toutes les questions juridiques soient réglées. »Je ne peux pas féliciter un candidat ou l’autre. Je veux attendre la fin du processus électoral. » Lire la suite Electoral College a expliqué: Comment fonctionne le système électoral américain – et ce que signifie le vote populaire Malgré les poursuites judiciaires en cours, le résultat de l’élection sera officialisé par un vote du collège électoral à la mi-décembre.

