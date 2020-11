Le ministre conservateur Nadhim Zahawi nommé pour superviser le déploiement du vaccin contre le coronavirus

Le Premier ministre Boris Johnson a nommé Nadhim Zahawi au poste de ministre de la Santé responsable du déploiement des vaccins contre les coronavirus.Le député de Stratford-on-Avon, qui est déjà ministre des Affaires, assumera ce rôle jusqu’à l’été prochain au moins, et le sera temporairement abandonner la plupart des domaines de son mandat au Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (Beis). Dans le cadre de l’arrangement intérimaire, il exercera les fonctions de ministre conjoint entre Beis et le ministère de la Santé et des Affaires sociales.Sa nomination fait suite aux appels du Parti travailliste demandant au gouvernement de nommer un ministre chargé de superviser le déploiement du vaccin, qui rendre des comptes et éviter de répéter les erreurs commises lors de l’achat d’EPI et des tests et traçages.Cela intervient au milieu de rapports selon lesquels les hôpitaux d’Angleterre ont été invités à se préparer au déploiement d’un vaccin contre le coronavirus dans 10 jours à peine Une opération logistique gigantesque Sous-secrétaire parlementaire pour le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle, Nadhim Zahawi arrive au Cabinet Office, Whitehall, Londres (Photo: Yui Mok / PA Wire) Selon The Guardian, les hôpitaux pourraient recevoir les premières livraisons d’un vaccin créé par Pfizer / BioNTech entre 7 et 9 décembre 7. Le Royaume-Uni a passé des commandes de 40 millions de doses du jab à Pfizer et BioNTech, ce qui s’est avéré être de 95% ef efficace, ainsi que cinq millions de doses de la société américaine Moderna qui, selon les essais, sont efficaces à 95 %.Une nouvelle commande de 100 millions de doses du vaccin Oxford – assez pour vacciner la plupart de la population – a également été passée, avec un déploiement prévu en les semaines à venir si le vaccin est approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) .Tous les vaccins sont actuellement en attente d’approbation par l’organisme de réglementation strictement indépendant.Le déploiement rapide d’un vaccin réussi posera un énorme défi pour le Le gouvernement, dont le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a averti qu’il pourrait s’agir d’une «opération logistique gigantesque». Le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech peut poser le plus grand défi car il doit être stocké à moins 70 ° C – ce qui entraîne des difficultés potentielles de transport et de stockage. grande responsabilitéUne seringue et un flacon portant l’inscription «Covid-19 Vaccine» à côté du logo de la société Pfizer (Photo: JOEL SAGET / AFP via Getty) M. Zahawi se dit «ravi» d’être appoi Il a tweeté: «Une grande responsabilité et un grand défi opérationnel, mais il est absolument déterminé à faire en sorte que nous puissions déployer rapidement des vaccins – sauver des vies et des moyens de subsistance et nous aider à #buildbackbetter. Ravi d’avoir été invité par @BorisJohnson à devenir le ministre du déploiement des vaccins Covid.Une grande responsabilité et un grand défi opérationnel, mais absolument déterminé à faire en sorte que nous puissions déployer rapidement des vaccins en sauvant des vies et des moyens de subsistance et en nous aidant nadhimzahawi) 28 novembre 2020 Plus tôt cette semaine, M. Zahawi a critiqué le nouveau système de niveaux de restrictions de Covid-19, écrivant dans un communiqué vendredi qu’il était « extrêmement déçu et triste que le Warwickshire passe au niveau 3 ». Jonathan Ashworth a déclaré: «Il y a quelques jours à peine, le Parti travailliste a appelé un ministre des vaccins pour superviser l’énorme défi logistique de la vaccination généralisée.« Nous avons maintenant besoin d’une campagne de santé publique de masse pour encourager l’adoption du vaccin, tout en veillant à ce que les ressources soient en place pour les généralistes et autres. les professionnels de la santé à le déployer rapidement dès que possible. »