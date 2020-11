Le Microsoft Store semble avoir divulgué la date de sortie de Far Cry 6

La boutique en ligne de Microsoft n’est pas étrangère aux fuites accidentelles d’informations. Cette fois, le point de vente a répertorié Far Cry 6la date de sortie avant tout mot officiel d’Ubisoft. Si la liste est correcte, nous ferons un voyage à Yara le 26 mai 2021.

Cela correspond à une notification récente d’un retard par Ubisoft. Précédemment daté du 18 février 2021, Far Cry 6 a été retardé à côté Quarantaine Rainbow Six à une fenêtre de sortie d’avril 2021 à septembre 2021. Dans une note aux fans, Ubisoft a écrit:

Bien que nous sachions que vous avez tous hâte de mettre la main sur Far Cry 6, nous voulons vous faire savoir que nous avons eu plus de temps pour nous permettre de faire de ce jeu le jeu auquel vous aspirez tout en nous concentrant sur le bien-être de nos équipes dans ce contexte mondial sans précédent. Nos équipes du monde entier travaillent dans les studios et depuis chez eux pour mettre leur passion et leur créativité au service de la création d’un jeu inoubliable – un jeu que nous espérons que vous aimerez.

Ubisoft avait précédemment promis «le jeu le plus ambitieux de la série à ce jour» qui permettra aux joueurs de se livrer à un «fantasme immersif» de mener une révolution de guérilla moderne. L’île tropicale de Yara est décrite comme un «monde riche et exotique, rempli de moments mémorables, de personnages meurtriers et d’une histoire épique».

Les fuites précédentes de la boutique Microsoft ont été exactes, mais nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque Ubisoft confirmera (ou niera) officiellement la date de sortie susmentionnée.

Far Cry 6 est en cours de développement pour les consoles actuelles et de nouvelle génération, ainsi que pour PC et Stadia.

[Source:MicrosoftStorevia[Source:MicrosoftStore viaFuites et rumeurs de jeu]