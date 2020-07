Le Mi TV Stick de Xiaomi s’approche du lancement

Le Xiaomi Mi TV Stick est passé par la FCC.

Cela rapproche le dongle Android TV de sa sortie.

Le Mi TV Stick de Xiaomi se rapproche de la sortie après avoir franchi un obstacle clé aux États-Unis.

Le dongle de streaming est passé par la FCC (via googlechromecast.com), offrant un bon aperçu du processus. La liste ne partage pas trop sur ce qui est à l’intérieur en plus de Bluetooth et Wi-Fi, mais le simple fait de parcourir le gantelet réglementaire américain est un grand pas vers une version.

Le Mi TV Stick est prêt à rivaliser avec le Fire TV Stick d’Amazon, le Streaming Stick de Roku et d’autres hubs multimédia furtifs. Il peut être proposé dans un modèle 1080p sans fioritures ainsi qu’une version 4K plus puissante. On pense que les deux variantes fonctionnent sous Android TV et prennent en charge l’audio Dolby et DTS.

Les listes de vente au détail ont indiqué une sortie vers le 31 juillet, mais nous serions sceptiques quant à ce moment jusqu’à ce qu’il y ait une annonce officielle. La plus grande question tourne autour du prix. Xiaomi sera en concurrence avec des appareils dont le prix est déjà agressif – la qualité de ses tarifs peut dépendre de la réduction de ses concurrents.

