Le Mi TV Stick de Xiaomi coûtera autant qu’un Chromecast

Le dongle Android TV est répertorié sur le Mi Store portugais à 40 €, un peu comme un Chromecast.

Il n’a toujours pas été officiellement lancé, mais les spécifications sont en plein écran.

Le Mi TV Stick de Xiaomi a été un secret mal gardé, et cela inclut désormais le prix officiel. Le magasin portugais officiel de la société a commencé à être mis en vente (via 4gnews, @Android TV Guide et 9to5Google) la version 1080p du dongle Android TV pour 40 €, soit un peu plus que les 39 € que vous payez dans le pays pour le Chromecast de Google.

La liste confirme également les spécifications de cette version de base du Mi TV Stick, qui comprend 1 Go de RAM, 8 Go de stockage et un processeur Cortex-A53 à quatre cœurs. Des indices antérieurs ont également mentionné une version 4K avec des composants internes plus puissants et un prix probablement plus élevé.

La boutique ne propose pas directement de date de sortie. Vous pouvez vous inscrire pour savoir quand l’appareil arrivera, cependant, et 4gnews affirme que le Mi TV Stick pourrait être disponible dès le 15 juillet. Il est trop tôt pour savoir si le matériel de Xiaomi concurrencera bien les appareils de streaming rivaux comme le Chromecast ou le Fire TV Stick d’Amazon, mais le coût pourrait ne pas être un problème.