Le métier: la fin de l’héritage expliquée, y compris la grande révélation

Le métier: héritage montre aussi davantage une évolution des pouvoirs. Les sorcières de ce film peuvent faire beaucoup plus que ce que nous avons vu avec l’original Artisanat film. Ils peuvent changer de forme (éventuellement), lire des auras, utiliser des éléments comme armes, communiquer par télépathie et geler le temps. Nous voyons également une expansion de la Artisanat magie et univers, car les seules sorcières que nous avons vues dans l’original étaient Sarah, Nancy, Rochelle (Rachel True), Bonnie (Neve Campbell) et peut-être Lirio (Assumpta Serna). Maintenant Le métier: héritage a ajouté la possibilité de sorciers mâles avec Adam.

De plus, Tabby, Lily, Frankie et Lourdes se sentent très bien comme leurs propres personnages, avec leurs propres antécédents diversifiés et pas seulement des copies de Bonnie, Rochelle, Sarah et Nancy. Même avec Nancy étant la mère de Lily, les personnages ne ressentent rien de semblable.

Le métier: héritage se sent comme il existe dans Le métier monde mais une version plus moderne adaptée aux problèmes auxquels sont confrontées les jeunes femmes et filles d’aujourd’hui.