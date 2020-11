Le menu historique de Microsoft Edge est une nouvelle fonctionnalité que vous ne trouverez pas dans Chrome

in

La dernière mise à jour de Microsoft Edge est accompagnée du retour de deux fonctionnalités appréciées: la synchronisation de l’historique et le nouveau menu d’historique de l’ancien Microsoft Edge. Microsoft travaille sur une nouvelle expérience de menu d’historique, mais la fonctionnalité n’a pas encore été déployée pour les utilisateurs généraux.

Il semble que Microsoft envisage de restaurer l’expérience «Hub» de l’ancien navigateur Edge dans Chromium Edge. Avec la dernière mise à jour de Chromium Edge, Microsoft ajoute le menu Historique à la barre d’outils juste à côté de vos collections. Cela vous permettra d’accéder rapidement à votre historique de navigation à partir de vos appareils actuels et synchronisés.

Le nouveau hub Historique est divisé en trois catégories: Tous, Récemment fermé et Onglets d’autres appareils.

Alors que l’onglet «Tous» vous permet d’accéder à l’historique de navigation, le nouvel onglet «Récemment fermé» vous permet de revenir rapidement aux sites que vous avez visités précédemment ou aux onglets que vous avez récemment fermés.

La fonction de menu d’historique vous permet également d’accéder aux onglets que vous avez ouverts dans Microsoft Edge pour macOS, Android, iOS, Linux et Windows.

De plus, Microsoft Edge vous permet désormais de restaurer jusqu’à 25 onglets et fenêtres de votre dernière session. Si vous fermez accidentellement votre navigateur, vous pouvez maintenant reprendre votre travail et restaurer instantanément au moins 25 onglets à l’aide de Microsoft Edge.

Voici le changelog complet:

Une nouvelle interface utilisateur du menu Historique.

Synchronisez l’historique et ouvrez les onglets sur vos appareils.

Permet d’ajouter le menu d’historique à la barre d’outils.

Ouvrez 25 onglets récemment fermés et reprenez votre travail.

Consultez votre historique, les onglets récemment fermés et les onglets d’autres appareils dans le nouveau Hub.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Microsoft lance enfin la prise en charge de la synchronisation de l’historique pour Edge afin de synchroniser votre historique de navigation sur vos appareils

La prise en charge de la synchronisation de l’historique Microsoft Edge n’est pas encore activée dans toutes les régions, mais le géant de la technologie a annoncé qu’elle commencera à être déployée pour tout le monde dans les semaines à venir.

Sur la base des commentaires des utilisateurs, Microsoft a également activé la prise en charge de nouvelles fonctionnalités multitâches dans Chromium Edge. Ces fonctionnalités sont actuellement disponibles pour Edge Dev et Edge Canary uniquement.

Le menu d'historique de Microsoft Edge est une nouvelle fonctionnalité que vous ne trouverez pas dans Chrome

