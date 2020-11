Le mémoire de Barack Obama a déjà vendu près de 900000 exemplaires

Apparemment, beaucoup de gens sont très intéressés par ce que l’ancien président Barack Obama a à dire dans ses nouveaux mémoires, car le premier volume, «A Promised Land, sorti mardi, s’est déjà vendu à près d’un million d’exemplaires.

Selon l’éditeur Penguin Random House, combinant à la fois les préventes et les achats le jour de la sortie, «A Promises Land» s’est vendu à 887 000 exemplaires «dans tous les formats et éditions aux États-Unis et au Canada» à compter du mardi 17 novembre.

Selon Penguin Random House, le seul livre qu’ils ont vendu qui se rapproche de ces numéros de date de lancement est «Becoming» de Crown Publishing, le mémoire de Michelle Obama publié en 2018. Le livre de l’ancienne Première Dame a déplacé 725 000 personnes le jour du lancement et a a depuis vendu 10 000 000 d’exemplaires. Et à partir de cet article, «A Promised Land» est actuellement numéro un chez Amazon et Barnes and Nobles.

Selon l’Associated Press, les mémoires de Bill Clinton en 2004 «My Life» se sont vendus à 400 000 exemplaires le premier jour, tandis que les mémoires de 2010 de George W. Bush «Decision Points» en ont vendu près de 200 000. On ne sait pas si Donald Trump parviendra à écrire (ou à « écrire ») son propre mémoire post-présidentiel – vraisemblablement, cela viendrait après avoir finalement accepté le résultat de l’élection de 2020, qu’il a perdu par plus de 5 millions de voix. .

Le « A Promised Land » de 768 pages se vend 45,00 $ à couverture rigide.