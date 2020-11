Le meilleur moment de chaque film de James Bond

La triste, quoique quelque peu inévitable, que No Time to Die soit reporté à avril 2021 est évidemment une énorme déception. Cela étant dit, une bonne façon de remplir votre temps pourrait être de revoir un peu les films de cette extraordinaire et merveilleuse franchise.

Après tout, la série James Bond est l’un des meilleurs exemples d’évasion cinématographique qui ait jamais existé et même si les films eux-mêmes varient en qualité, il y a presque toujours du divertissement, même dans les points les plus bas de la franchise.

Par conséquent, il s’agit d’une franchise pleine de moments inoubliables et leur retour en arrière nous rappelle à quel point ces films nous ont procurés au cours des soixante dernières années. Mais quel est le meilleur moment de chaque film?

Eh bien, pour presque tous les vingt-quatre films, choisir la meilleure scène parmi eux est un défi considérable, car tous ont des scènes que vous n’oublierez jamais, jamais. Pourtant, un moment doit toujours l’emporter.

Ainsi, des one-liners brutaux aux exercices terrifiants en suspens, des scènes d’action phénoménales aux fins émotionnellement dévastatrices, voici la plus belle scène des vingt-quatre films de James Bond, classée.