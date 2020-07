Le meilleur iPhone à acheter en 2020: de 399 $ à 1449 $!

La gamme d’iPhone est devenue plus complexe que jamais. Il n’y a pas moins de cinq modèles d’iPhone différents parmi lesquels choisir, d’un prix compris entre 399 $ et 1449 $. Mais quel est le meilleur iPhone à acheter parmi eux? Eh bien, nous sommes là pour décomposer les choses et faire du choix d’un nouvel iPhone en 2020 une affaire plus facile et plus simple! Alerte spoiler: tout dépend du montant que vous êtes prêt à dépenser.

Au fait, si vous n’êtes pas pressé, gardez à l’esprit qu’une nouvelle gamme d’iPhones arrive bientôt. le La série iPhone 12 devrait être annoncée avant la fin de 2020, avec des mises à niveau à tous les niveaux. Mais même si vous achetez un iPhone aujourd’hui, vous ne serez pas déçu. Tous les modèles actuels sont rapides, ont des caméras hautement performantes et sont prêts à être mis à jour pour iOS 14 plus tard cette année.

Il y a trois routes principales que vous pouvez emprunter cette année, et vos options sont réparties entre 399 $ et 1449 $! Ci-dessous, nous essaierons de suggérer les meilleures options pour le prix dans les différentes catégories, bien qu’il soit indéniable que chacun des modèles d’iPhone en vente a ses propres avantages uniques.

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

Dépenses prévues: 1000 $ – 1450 $

C’est tout, les meilleurs iPhones que vous pouvez acheter en ce moment sont les 11 Pro et 11 Pro Max – rien d’autre ne se qualifie ici, sauf peut-être un iPhone XS de l’année dernière, mais vous devrez l’obtenir auprès d’un détaillant ou d’un opérateur, parce qu’Apple a décidé de cesser de vendre cet appareil de signature avec l’introduction du 11 Pro.

★ Taille raisonnable: iPhone 11 Pro [$1000]

Si vous voulez l’iPhone le plus rapide que vous puissiez obtenir en ce moment, mais que la taille est également une considération, Apple ne vous laisse pas beaucoup de choix cette année: vous êtes obligé d’opter pour l’iPhone 11 Pro. Il s’agit du plus petit iPhone doté du nouveau chipset A13 Bionic. Le 11 Pro Max et le 11 sont beaucoup plus volumineux.

Apple propose le 11 Pro dans une variété de formats de stockage: 64, 256 et 512 Go, au coût de 999 $, 1149 $ et 1349 $, respectivement. Cependant, si vous ne filmez pas vraiment une tonne de vidéo, il y a de fortes chances qu’une version 64 Go vous serve très bien.

★ Tout maximisé: iPhone 11 Pro Max [$1100]

Vous avez donc emballé toutes vos affaires et êtes prêt à vendre la maison. Bien! Avec la moitié de l’argent de la vente, vous pourrez vous offrir un magnifique iPhone 11 Pro Max en argent, gris sidéral, or ou vert minuit. Ce sont les mêmes que dans le 11 Pro, mais bien sûr, l’écran est plus grand, tout comme la batterie. Le 11 Pro Max a à peu près la même taille que le 8 Plus et les autres modèles Plus, mais il se sent mieux, car l’avant est tout écran. De cette façon, vous n’avez pas l’impression que le téléphone est inutilement volumineux.

Le design sans lunette se traduit assez bien par le facteur de forme super-dimensionné: l’écran est absolument magnifique! De plus, lorsque vous considérez que 100 $ en plus de 1000 $ ne sont pas exactement un énorme pic, vous pouvez aussi bien choisir l’iPhone 11 Pro Max que l’iPhone 11 Pro. Devriez-vous, cependant? Le fait demeure que c’est un énorme téléphone, donc si vous n’êtes jamais allé aussi gros ou si vous savez que vous avez tendance à préférer des appareils de taille plus régulière, alors le 11 Pro Max vous submergera progressivement. En outre, à part un « écran plus grand », vous n’obtenez vraiment rien de plus sur le XS en termes de fonctionnalités.

Mais, l’écran extra-large reste exclusif au 11 Pro Max, donc si vous savez que vous le voulez et que la taille ne vous dérange pas, eh bien, nous supposons que rien ne vous empêche de saisir un nouvel iPhone 11 Pro Max de marque. Rien, sauf pour le prix, bien sûr. Mais comme nous l’avons dit, qu’est-ce que 100 $ en plus de 1000 $?

Le meilleur iPhone à un prix raisonnable à acheter

Dépenses prévues: 700 $ – 900 $

Si vous voulez un grand écran avec un budget limité, l’iPhone 11 devrait être la voie à suivre cette année. Le 11 Pro Max est le seul autre iPhone proche de cette taille et son prix est presque le double. Le nouvel iPhone 11 d’Apple est, à toutes fins utiles, un iPhone XR sous stéroïdes. Il reprend la formule simple qui a rendu l’iPhone XR extrêmement populaire – offrant d’excellentes performances tout en étant une entrée abordable dans l’écosystème Apple. Il est également plus rapide, plus coloré et équipé d’une configuration polyvalente à double caméra.