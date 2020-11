Le meilleur film Slasher depuis Scream – / Film

Rempli de tueries inventives, de blagues vraiment drôles et d’un cœur étonnamment chaleureux, Bizarre est l’un des films les plus agréables de l’année. C’est une comédie d’horreur trempée de sang qui se marie avec de grands rires, un plus gros sang et qui enveloppe le tout dans un pathétique émouvant qui ne manquera pas de surprendre plus de quelques téléspectateurs. Le pitch original du film était Horrible vendredi se rencontre vendredi 13, et si cela ne suffit pas pour attirer votre attention, qu’est-ce que c’est? Une comédie d’échange de corps croisée avec un film de slasher, Bizarre on a l’impression qu’il a quelque chose pour tout le monde. C’est le meilleur film slasher et le plus inventif depuis Crier.

Millie adolescent maladroit (Kathryn Newton) traverse des choses. La mort de son père a jeté une ombre mélancolique sur sa vie et sa famille, y compris sa sœur de flic Charlene (Dana Drori) et la mère heureuse du vin Coral (Katie Finneran). C’est la semaine du retour, et pendant que Millie le ferait en quelque sorte aime y aller – en particulier avec Booker (Uriah Shelton), le garçon pour qui elle a le béguin – elle se sent également coupable de laisser sa mère seule. Cela fait un an que papa est mort, mais la famille est toujours sous le choc et maman a peur que Millie aille à l’université.

Pendant ce temps, à l’école, Millie s’est moqué de ses vêtements peu élégants, repris par les enseignants et rabaissé en tant que mascotte de l’équipe de football. Et si tout cela n’était pas assez éprouvant sur le plan émotionnel, Millie est bientôt ciblée par le tueur en série local, le Blissfield Butcher (Vince Vaughn), qui semble cibler les adolescents à chaque retour à la maison.

Dans le prologue sanglant du film, le boucher pirate et se fraye un chemin à travers des adolescents riches qui font la fête dans un vaste manoir contenant une collection d’art. Et ne le sauriez-vous pas – le dernier ajout de cette collection est un poignard aztèque qui se trouve juste avoir des pouvoirs mystiques. Le boucher attrape le poignard, inconscient de sa pleine puissance. Et bientôt, il jette son dévolu sur sa prochaine victime – Millie.

Mais cela ne se déroule pas comme prévu. Lorsque le boucher poignarde Millie avec la lame, cela déclenche un échange de corps dans lequel Millie se retrouve à l’intérieur du boucher et le boucher se promène maintenant dans le corps d’une adolescente. C’est un matériau mûr pour la comédie, et bien sûr, Newton et Vaughn ont tous deux beaucoup de rire en se mimant tout en jouant des personnages s’adaptant à leur nouveau corps. Il y a un bon moment où le boucher, maintenant adolescente, n’a pas la force physique de vaincre ses victimes tandis que Millie, occupant maintenant une brute imposante, continue d’assommer accidentellement les gens.

Vaughn s’amuse plus avec le switcheroo, courant avec les manières d’une adolescente soudainement piégée dans le corps d’un homme très grand. Newton, en tant que boucher déguisé, ne va pas aussi gros – parce qu’elle n’est pas obligée de le faire. Au lieu de cela, elle savoure la confusion physique du boucher face à son nouveau cadre plus petit ainsi que la méchanceté diabolique inhérente au personnage, adoptant juste la bonne lueur méchante dans ses yeux.

Frantic, Millie – sous forme de boucherie – se connecte avec ses meilleurs amis / acolytes comiques, Josh et Nyla (Misha Osherovich et Céleste O’Connor, tous deux parfaits dans leurs rôles respectifs), qui sont naturellement méfiants au début, mais finissent par réaliser la vérité. Booker, le béguin de Millie, est également impliqué dans l’action. Millie a peur qu’il ne sache même pas qui elle est, mais elle se trompe. L’ajout de Booker permet un moment romantique étonnamment doux entre les deux. Dans un film moins important, toute cette scène pourrait être jouée pour des rires bon marché – le grand Vaughn et le beaucoup plus petit Shelton partageant un moment tendre. Mais Bizarre ne va pas pour schlock à sourcils bas. Il veut que vous sachiez qu’il a aussi un cœur et joue le moment de la tendresse plutôt que des rires à part entière.

Réalisateur / co-scénariste Christopher Landon a foulé ce terrain avant. Le sien Joyeux jour de la mort films – en particulier le supérieur, merveilleusement bizarre Joyeux jour de la mort 2U – horreur équilibrée et gentillesse surprenante main dans la main. Ici, le scénario accrocheur, de Landon et co-scénariste Michael Kennedy, est encore plus réussie. Un moment où Millie, toujours sous forme de boucherie, partage un cœur à cœur avec sa maman en deuil – qui bien sûr ne se rend pas compte qu’elle parle à sa fille – est si merveilleusement chaleureux qu’il ne manquera pas de susciter plus que quelques larmes. Peu d’autres films de slasher peuvent prétendre cela.

Et tout cela contribue grandement à faire Bizarre tellement spécial. Cela aurait pu être un riff de slasher en chiffres, mais au lieu de cela, Landon et sa compagnie se tournent vers les clôtures. Rien ici n’est téléphoné ni édulcoré. Il y a beaucoup d’hommages qui rendent les choses familières, mais rien de tout cela ne fait Bizarre tout moins attachant, ou prévisible. Les amateurs d’horreur se réjouiront particulièrement de l’étreinte du film de gore pratique et de tueries intelligentes qui rendraient Jason Voorhees fier. Les bouteilles de vin sont coincées dans la gorge; les crânes sont écrasés par les sièges des toilettes; les corps sont sciés en deux; les raquettes de tennis sont coincées entre les têtes. Tout est tellement tordu et merveilleux.

Comme Crier, Bizarre comprend et aime les films d’horreur qui l’ont précédé. Il prend ces matières premières et les moule dans sa propre identité unique, ce qui en fait l’une des entrées les plus rafraîchissantes du genre horreur depuis longtemps. Bien que l’horreur plus sombre que sombre semble être la norme de nos jours – et il n’y a rien de mal à cela, car beaucoup de ces films sont merveilleux – il y a aussi de la place pour l’horreur amusante. Bizarre nous le rappelle. Cela nous rappelle également que l’horreur peut avoir un cœur, et entre de bonnes mains créatives, peut aboutir à quelque chose de vraiment spécial.

/ Classement du film: 8 sur 10

Articles sympas sur le Web: