Le meilleur d’Android mi-2020: Audio

Le premier de notre série Best of Android Mid-2020 est le meilleur smartphone pour l’audio. Bien que cela puisse être notre article Best of Android le plus populaire des années passées, nous avons atteint un point où les performances comptent beaucoup moins que les fonctionnalités, car même les téléphones les moins chers du marché sont généralement capables de vous fournir un son de qualité.

Qu’est-ce qui rend un téléphone bon en audio?

Lors de nos tests, nous n’avons rencontré qu’une poignée de téléphones de 2017 à 2020 qui avaient même des erreurs extrêmement légèrement audibles dans leur sortie audio. Par conséquent, nous avons atteint un point où les fonctionnalités comptent plus que les performances (dans cette catégorie, en tout cas). Tout comme il y a deux ans, la qualité audio des téléphones est largement là où elle doit être pour vous rendre heureux.

Pour cette raison, cela n’a pas vraiment de sens de couronner un téléphone comme le «meilleur» pour l’audio basé sur rien d’autre que des tests. Bien sûr, vous pouvez utiliser une tronçonneuse pour couper le beurre – mais parfois, le bon outil pour le travail est quelque chose qui est réellement fait pour le travail. Dans cette optique, nous avons d’abord utilisé notre suite de tests pour disqualifier les téléphones présentant des erreurs audibles, puis choisi des modèles dotés de fonctionnalités vraiment utiles à mettre en évidence. Cette année, nous avons jeté tous les téléphones avec:

Distorsion harmonique totale (THD) supérieure à 0,1% (aucun téléphone n’a publié plus de 0,01% THD)

Plage dynamique sous 96,3 dB

Réponse en fréquence qui passe au-delà de +/- 0,5 dB.

Ces critères n’ont disqualifié que trois téléphones à partir de 2020. Cela ne nous aide pas à réduire le champ, nous avons ensuite examiné les fonctionnalités qui vous faciliteraient la vie lors de l’écoute de musique ou les capacités techniques qui donneraient un avantage à un téléphone. les autres.

Quelles fonctionnalités améliorent l’audio d’un téléphone par rapport aux autres?

Après avoir parlé avec le SoundGuys équipe, nous avons établi une liste de facteurs à prendre en compte lors du choix d’un smartphone pour l’audio. Le meilleur téléphone pour l’audio aura un bon mélange des éléments suivants:

Haut-parleurs orientés vers l’avant, par opposition aux haut-parleurs orientés vers le bas

Les codecs Bluetooth doivent être exhaustifs (au moins aptX HD ou LDAC)

Une puce qui permet la transmission sur deux appareils

Une prise casque physique

Un égaliseur au niveau du système

Prise en charge à haut débit

Dolby Atmos ou autre traitement audio 3D

Un réseau de microphones amélioré

De toute évidence, peu de téléphones auront tout sur cette liste, donc certains de nos téléphones en surbrillance ne seront pas parfaits ici. Sur les téléphones lancés au premier semestre 2020, il y a peu de points forts sur les fonctionnalités. Cependant, le meilleur le téléphone pour les fonctionnalités n’est pas encore disponible, et en tant que tel n’a pas été inclus dans cette série de Best of Android (désolé, fans de Sony).

Le LG V60 est le meilleur téléphone pour l’audio en 2020

À la surprise de presque aucun fan de smartphone… jamais, le LG V60 ThinQ est le meilleur téléphone pour l’audio sorti en 2020 jusqu’à présent. Non seulement il coche toutes les cases de la liste de souhaits de l’audiophile, mais il fonctionne aussi bien qu’un smartphone doit le faire pour être considéré comme une référence dans son domaine. Alors que le marché du lecteur audio numérique (DAP) gagne lentement en popularité à mesure que la prise casque disparaît du smartphone, si vous avez un LG V60 ThinQ: vous n’avez pas besoin de l’un de ces appareils.

Il semble que nous continuions à nous répéter chaque année, mais l’engagement de LG envers l’audio est l’une de ces constantes qui persistent. Malgré l’abandon de la prise casque par Samsung, LG continue de consacrer beaucoup de ressources et de matériel aux performances audio de son téléphone. C’est probablement la raison pour laquelle la plupart des fans d’Android supposent simplement que le dernier téléphone LG sera le meilleur smartphone pour l’audio – car cela est vrai depuis plusieurs années consécutives.

Le DAC Quad 32 bits utilisé par le LG V60 est excellent, même s’il est ridicule. L’amplificateur interne vous permet également d’utiliser des écouteurs hautes performances plus gourmands en énergie (jusqu’à une sortie de 2,0 Vrms) sans avoir à vous soucier des problèmes courants introduits par les chaînes de signaux de smartphones minables. Il y a tellement de capacités impressionnantes offertes par le LG V60 ThinQ que cet article ne peut pas lui rendre justice – alors je vais laisser Joe Hindy le faire pour moi.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, la seule chose qui manque sur le V60 ThinQ est la conception des enceintes avant. C’est une déception, mais il est facile de comprendre que la plupart des acheteurs du LG V60 ThinQ n’écouteront pas très souvent de la musique via les haut-parleurs. De plus, notre public accorde une plus grande importance à la prise casque, nous nous sommes donc sentis à l’aise de donner une chance au V60 ThinQ ici, même si ce n’est pas l’idéal platonique de l’audio du smartphone. Il n’est pas nécessaire que ce soit parfait pour être le meilleur, après tout.

Autres téléphones excellents pour l’audio

Le LG V60 ThinQ est un acte difficile à suivre en ce qui concerne les meilleurs smartphones audio, donc les combinés restants représentent le « meilleur de ce qui reste ». Cela ne veut pas dire qu’ils sont en quelque sorte mauvais, mais simplement qu’ils n’offrent pas autant que le V60 ThinQ.

Si vous voulez économiser de l’argent, prenez le Poco F2 Pro

Pour un téléphone moins cher, le Xiaomi Poco F2 Pro a beaucoup de bien: à savoir, le fait qu’il dispose d’une prise casque, d’une puce Qualcomm qui prend en charge la meilleure technologie disponible pour prendre en charge de vrais écouteurs sans fil et d’un 24 bits / DAC 196 kHz qui est capable de décoder les fichiers FLAC. Bien qu’il ne dispose pas d’enceintes frontales, les amateurs de casques apprécieront le Poco F2 Pro pour son prix abordable, la prise en charge d’aptX HD / LDAC et une qualité audio étonnamment décente provenant de la prise casque.

Faites attention aux fonctionnalités

Bien qu’il s’agisse d’une petite section transversale des fonctionnalités incluses, ce qui suit est un tableau des très grandes. Bien sûr, toutes les fonctionnalités manquantes ne seront pas un compromis pour tout le monde. Si vous avez des écouteurs qui n’utilisent qu’aptX HD par exemple, ce n’est pas énorme si LDAC n’est pas disponible. De même, si vous n’écoutez pas de musique sur les haut-parleurs de votre téléphone, ce n’est probablement pas si grave si votre téléphone n’a pas de pilotes frontaux.

Face à l’avant

haut-parleurs LDAC aptX HD Égaliseur Prise en charge d’un débit binaire élevé Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus LG V60 ThinQ LG Velvet Motorola Edge Plus OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Oppo Find X2 Pro Oppo Reno 3 Pro Poco F2 Pro Poco X2 Realme 6 Pro Realme X2 Realme X3 Superzoom Redmi Note 9 Pro Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy Z Flip Sony Xperia 1 II TCL 10 Pro Xiaomi Mi 10 Pro ZTE Axon 11 5G

En regardant ce tableau, il serait facile de conclure que le téléphone avec les meilleures fonctionnalités audio serait le Sony Xperia 1 II, mais comme il n’est pas encore disponible, il ne répond pas à nos critères de «meilleurs téléphones de S1 2020. » Mais cela souligne le fait que ce qui est le mieux peut changer rapidement. Si vous êtes un créateur de contenu ou quelqu’un qui a absolument besoin du téléphone le plus complet possible pour l’audio, vous voudrez peut-être attendre le Sony Xperia 1 II. Si vous voulez simplement écouter de la musique, cependant, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un smartphone.

C’est tout pour la tranche audio de Best of Android Mid-2020. Revenez demain pour les prix Display et consultez notre annonce pour avoir une vue d’ensemble.