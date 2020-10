Le médaillé d’or olympique Max Whitlock lance le parfum Samsung

Pour homme, pour femme, pour lessive? Ce n’est pas votre slogan typique pour un parfum nouvellement lancé… mais ce n’est pas un parfum ordinaire. Le médaillé d’or olympique, Max Whitlock, s’est associé à Samsung pour faire la publicité de son parfum «Freshly Laundered» spécialement conçu pour la sortie de sa dernière machine à laver ecobubble.

Ce parfum est différent car il ne sent pas comme une soirée en ville, ou un verre sur le toit d’un gratte-ciel dans une piscine éclairée, ou quoi que ce soit de sexy comme ça. Au lieu de cela, cela sent le linge frais sorti de la machine à laver.

Max Whitlock – l’Olympien qui est maintenant le visage d’un parfum Samsung qui sent le linge frais

Et contrairement aux publicités de parfums auxquelles nous sommes habitués, Whitlock opte pour un look plus spirituel au détriment du traditionnel. Pensez à Hugo Boss, Calvin Klein, Dior, etc., mais avec des mouvements de pommeau un peu moins sérieux et un peu plus à cheval et Poséidon posant sur des machines à laver.

Voici quelques-uns de ses hommages à certaines des publicités les plus connues:

Brad Pitt pour Chanel N5

Brad Pitt – Chanel N5

«La vie, la passion, le plaisir… la lessive»

Qui savait que la lessive pouvait susciter autant de réflexion.

Ou Bleu clair de Dolce & Gabbana:

Bleu clair de Dolce & Gabbana

«Désir, contrôle… humide»

Et pour couronner le tout, Eros de Versace:

Eros de Versace

«Soie, coton, synthétiques»

La question est… qui l’a fait le mieux?

Regardez la publicité complète ci-dessous et faites-le nous savoir dans les commentaires.

L’idée de publier «Freshly Laundered» en tant que parfum sur mesure est venue après qu’une étude menée auprès de 2000 personnes a montré que les Britanniques considéraient l’odeur fraîchement lavée comme leur parfum préféré. Parmi les résultats de l’étude figurait également que la majorité avait du mal à utiliser correctement les machines à laver; la moitié de la nation s’en tient à un réglage pour tous ses lavages, et plus des trois quarts envisageraient d’acheter un modèle écologique.

Compte tenu de ces facteurs, Samsung a créé la machine à laver ecobubble – une machine à laver simple à utiliser, facile à charger, plus efficace et moins longue.

Le parfum fraîchement lavé de Samsung a un olympien posant au-dessus d’une machine à laver. Oui!

Mais ne me croyez pas sur parole, Max Whitlock a dit:

«Cette nouvelle machine Samsung est un kit incroyable – elle lave les vêtements avec brio mais se transforme également en cheval d’arçons parfait, « a déclaré Max Whitlock, médaillé d’or olympique

Max Whitlock pour « Freshly Laundered » montrant ses mouvements de cheval d’arçons

Donc, il fournit un lavage de haute qualité pour vos vêtements, et si vous êtes assez athlétique, un cheval d’arçons parfait pour l’entraînement? En un rien de temps, vous serez un maître de blanchisserie qui participe occasionnellement aux Jeux olympiques pour le plaisir.

Le sexe se vend? Non, le linge frais se vend!