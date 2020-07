Le mauvais temps retarde le lancement de la première mission des EAU sur Mars

Le premier lancement historique des Émirats arabes unis Mars a été retardé de deux jours par de mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement.

Les EAU Vaisseau spatial Hope devait décoller aujourd’hui (14 juillet) depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon à bord d’une fusée H-IIA avant que la météo n’interfère. Le lancement vise désormais le jeudi 16 juillet à 16 h 43. EDT (2043 GMT), selon une déclaration du fil Twitter officiel de la mission.

Vous pouvez regardez le lancement en direct sur Space.com courtoisie de l’Agence spatiale des EAU et de la chaîne d’information Dubai One, ou directement via les deux dernières organisations ici .

L’Agence spatiale des Émirats arabes unis et le Centre spatial Mohammed bin Rashid, en collaboration avec Mitsubishi Heavy Industries, ont annoncé un retard du lancement de la sonde Hope de la mission Emirates Emirates en raison des conditions météorologiques sur le site de lancement de l’île de Tanegashima au Japon. 14 juillet 2020

L’orbiteur Hope Mars des Émirats arabes unis devrait maintenant être lancé le 16 juillet 2020 sur une fusée japonaise H-IIA depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon. (Crédit d’image: MBRSC)

Le vaisseau spatial de 200 millions de dollars, également appelé Emirates Mars Mission, représente la première incursion de la région arabe dans l’espace interplanétaire et une étape ambitieuse pour les Émirats arabes unis, qui ont participé pour la première fois au lancement d’un satellite en 2009 en s’associant à une société sud-coréenne.

Si tout se passe bien, Hope passera environ sept mois à voyager vers Mars, arrivant au début de 2021. Ensuite, le vaisseau spatial orbitera sur l’équateur de la planète rouge pendant une année entière sur Mars (près de deux années terrestres) étudier le temps et l’atmosphère de la planète .

Le vaisseau spatial est l’un des trois à destination de Mars dans les prochaines semaines , lors du précieux alignement orbital, lorsque la planète rouge est plus facile à atteindre depuis la Terre: l’atterrisseur chinois Tianwen-1 et le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA sont également au menu du lancement plus tard ce mois-ci.

