Le match entre le Red Bull Salzburg et le Bayern Munich a lieu

Alors que tous les matchs de la Coupe ÖFB en Autriche ont été annulés mardi et mercredi en raison du deuil de l’État, le duel de la Ligue des champions entre le Red Bull Salzburg et le FC Bayern aura lieu.

Cela a rapporté 90 minutes. Salzbourg commémorera les victimes de l’attaque terroriste à Vienne mardi soir (21 h / en direct Sky, ici dans le téléscripteur) avec une minute de silence et portera des rubans de deuil sur leurs robes.

Il n’y avait initialement aucune mention de mesures de sécurité accrues dans et autour du stade, dans lesquelles aucun spectateur n’est autorisé en raison de Corona. le Salzbourg La police a cependant annoncé une présence accrue, en particulier dans les lieux publics et les plaques tournantes Salzbourg Vieille ville ainsi que institutions publiques et religieuses.

Les flics tentent désormais de prendre en compte le deuil national dans le jeu. Les activités autour du jeu sont réduites au minimum, il ne devrait pas y avoir d’hymne de but.

Ligue des champions: le tableau du groupe A