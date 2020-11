Le match du Bayern Munich avec le feu

Le Bayern reste sur la voie du succès en Bundesliga, mais continue de jouer bien en dessous de son potentiel et même au-dessus de ses moyens en termes de résultats. Combien de temps cela fonctionnera-t-il? Leipzig, en revanche, se réjouit de son meilleur attaquant déguisé et Cologne de la fin de la série noire. Les points de discussion.

Que vaut vraiment le succès de Cologne à Dortmund?

Sur une demi-série, exactement 18 matches consécutifs, le 1. FC Köln n’a remporté aucun match de Bundesliga. Ensuite, le FC se rend à Dortmund comme avant-dernier et y gagne simplement avec 2: 1 (Vidéo: BVB – 1. FC Cologne – les faits saillants du DAZN). La victoire a semblé un soulagement, on pouvait le voir de la part de tous les joueurs, le manager Horst Heldt et bien sûr le coach Markus Gisdol. Les points étaient vitaux dans la bataille de relégation, on peut en dire beaucoup maintenant.

Mais que vaut la victoire pour l’équipe? Cela semble étrange, mais dans l’état actuel, un adversaire comme BVB avait raison.

Dortmund se définit par la possession du ballon et des solutions ludiques, veut dominer et écraser l’adversaire. 1. Le FC Köln, quant à lui, a d’énormes problèmes à jouer lui-même, sans parler de trouver des solutions ludiques contre des adversaires destructeurs. Le cœur du travail de Cologne réside dans le travail assidu contre le ballon. L’équipe a vraiment mordu ses adversaires, par exemple, ils ont couru près de six kilomètres de plus que BVB.

Au front, deux standards répétés ont permis d’atteindre deux objectifs. Dans ce match, un plan de match décent contre un adversaire globalement faible a été à cent pour cent. Pour les semaines à venir, Cologne aura besoin de plus qu’un simple plan défensif fonctionnel et d’un peu de chance à l’offensive. Après tout, cette seule victoire ne résout pas automatiquement tous les problèmes.

La saison décisive de Ridle Baku

Le VfL Wolfsburg a pris dix millions d’euros cet été pour faire venir Ridle Baku de Mayence. Beaucoup d’argent pour un joueur qui a fait la navette entre l’équipe et la banque chez son ancien employeur – d’autant plus que les Wolves à William et Kevin Mbabu ont déjà deux arrière droits dans leur équipe.

Après un bon quart de saison, Bakou s’avère être une très bonne adhérence. Le joueur de 22 ans a déjà récolté deux fois moins de points de buteur à Wolfsburg qu’en quatre ans et 50 matchs de Bundesliga pour Mayence.

Bakou a immédiatement prévalu contre la concurrence vraiment forte dans sa position et pousse énormément un critère très décisif du jeu de Wolfsburg: le jeu sur les ailes. Avec son avancement et son engagement, Bakou n’est pas « seulement » un pur flanker, mais apparaît également encore et encore dans la zone dangereuse devant le but adverse. Et qu’il a apparemment un diplôme très utile, surtout avec son pied gauche réellement plus faible, il a prouvé une fois de plus contre Brême.