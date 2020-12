Le match de rattrapage de 3e division annulé

Le match de rattrapage en 3e division entre le SC Verl et le FSV Zwickau aurait été prévu mardi. Cependant, cela a été annulé et ne sera donc pas vu à la télévision et en direct aujourd’hui.

Le nouveau venu de Verl a connu une saison exceptionnelle jusqu’à présent. Le club de Gütersloh est avec deux matchs de moins sur le compte avec 20 points à la 5e place.

Zwickau, en revanche, est dans une véritable crise. Le FSV n’a obtenu que douze points à ce jour et occupe la 16e place dans la cave de table. image-Zeitung, le duel à Verl pourrait déjà être la finale pour l’entraîneur Joe Enochs.

SC Verl c. FSV Zwickau: lieu et coup d’envoi

Le premier duel était en fait prévu pour la 8e journée fin octobre. En raison de deux résultats de tests positifs dans l’équipe de l’hôte, le match a été reporté. Le DFB l’a fixé au 1er décembre.

Mardi, le SC Verl aurait reçu le FSV Zwickau à 19 heures à domicile dans le Sportclub Arena. Mais maintenant, le jeu a de nouveau été déplacé.

La raison en est une application du FSV Zwickau. Le club a eu des résultats positifs parmi les joueurs sur quatre. Après réception des résultats, le service de santé responsable a ordonné à toute l’équipe de Zwickau et à l’équipe d’entraîneurs de se mettre en quarantaine à domicile.

On ne sait pas encore quand le jeu sera reprogrammé.

SC Verl contre FSV Zwickau en direct à la télévision et en direct

La rencontre entre SC Verl et FSV Zwickau ne sera pas diffusée à la télévision en clair. Exclusivement MagentaSport montre les matchs de rattrapage en direct. Un flux en direct est également proposé.

Le diffuseur de télévision payante de Telekom détient les droits de transmission de tous les jeux de la troisième division allemande. Seuls trois matchs par jour de match sont joués par les troisièmes programmes du ARD diffusé à la télévision gratuite le samedi après-midi.

MagentaSport ne coûte pas un centime aux clients du service de télécommunications la première année. Ensuite, 4,83 euros sont dus par mois. Les non-abonnés de Telekom peuvent également accéder à la station, mais doivent payer 16,53 euros par mois. L’abonnement annuel coûte 9,70 euros.

3. Ligue: le tableau actuel