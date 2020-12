Le match de Newcastle à Aston Villa reporté en raison de cas de COVID-19, selon le club – Football

Le match de Newcastle United à Aston Villa vendredi a été reporté en raison d’une «augmentation significative» des tests COVID-19 positifs au club, a annoncé mardi la formation de Premier League.

« Plusieurs joueurs et membres du personnel de Newcastle United s’isolent désormais chez eux après avoir renvoyé des résultats de tests positifs ces derniers jours », indique un communiqué du club.

«Le site du centre de formation du club a été temporairement fermé afin de contenir la propagation du virus.»

Cinq personnes du club du nord-est avaient été testées positives pour COVID-19 – trois avant la victoire 2-0 de Newcastle contre Crystal Palace la semaine dernière et deux autres ce week-end.

Newcastle a déposé une demande de report du match et cela a été approuvé par le conseil d’administration de la Premier League mardi.

Il s’agit du premier match de Premier League reporté à cause du COVID-19 depuis la reprise de la saison dernière avec Project Restart en juin.

Le club a déclaré qu’il travaillait avec Public Health England North East (PHE), les autorités sanitaires locales et la Premier League pour identifier la source de l’épidémie et minimiser la menace d’une nouvelle transmission du virus.

« Newcastle a correctement informé PHE d’un certain nombre de résultats positifs au test COVID-19, ce qui est une pratique courante selon les directives du gouvernement et de la Premier League », a déclaré la Premier League dans un communiqué.

« PHE a convoqué hier une réunion avec Newcastle et la Premier League pour évaluer la situation et a informé que le terrain d’entraînement du club devrait rester fermé et qu’aucun entraînement de groupe ne serait autorisé entre les joueurs jusqu’à vendredi au plus tôt. »

Il a déclaré que tous les joueurs et le personnel de Newcastle seraient testés à nouveau cette semaine.

« La Premier League souhaite à ceux qui ont le COVID-19 un rétablissement sûr et rapide et réorganisera le match reporté contre Aston Villa en temps voulu », a-t-il déclaré.

Ce week-end verra le retour d’un nombre limité de fans à certains matchs de Premier League pour la première fois depuis que la pandémie a pris une emprise sur le pays en mars.

Les clubs situés dans les régions de niveau 2 du gouvernement, y compris Londres et Merseyside, peuvent accueillir 2000 fans.