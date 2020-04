Le masque facial MÉTAL LOURD vous permet d’embrasser votre côté science-fiction pendant la quarantaine

Crédit: Heavy Metal



Avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandant à tous ceux qui s’aventurent hors de chez eux de porter des masques pour aider à minimiser le risque de coronavirus, anthologie de science-fiction / fantastique Heavy métal adopte la tendance (et la mode post-apocalyptique) avec son propre masque facial portant le logo du magazine et Taarna, le héros emblématique de l’animation Heavy métal film.

« Ce masque facial quotidien en tissu de polyester à 3 épaisseurs est ajusté avec un fil intégré sur le biais supérieur pour se poser sur le pont du nez. Il est facile et confortable à porter grâce à des boucles élastiques sur l’oreille qui mesurent environ 8 pouces de long « , se lit Heavy métalDescription de la construction et des spécifications du masque. « Taille unique, le masque mesure environ 8 x 4 pouces pour couvrir à la fois votre nez et votre bouche. Imprimé d’un côté et réversible en noir de l’autre côté. Réutilisable et lavable en machine, tous les masques doivent être correctement désinfectés après chaque utilisation selon les directives du CDC. «

Le masque est disponible via Threadless, qui reversera 100% du produit jusqu’à 100000 $ à MedShare, un organisme de bienfaisance qui fournit des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des masques faciaux N-95 et des gants en nitrile aux professionnels de la santé qui combattent le coronavirus.

Heavy métal est également sûr de noter que les masques ne sont pas classés N-95, ni ne prétendent avoir une capacité supplémentaire de lutte contre les virus – ce sont simplement des masques en tissu construits selon les directives du CDC.

« Jusqu’à présent, nous avons aidé Threadless à collecter plus de 100 000 $ pour Medshare et nous aimerions porter ce chiffre à 250 000 $ », a déclaré Heavy métal Le PDG Matt Medney dans un communiqué. «La capacité à la fois d’aider les personnes dans le besoin et de fournir un produit que l’OMS a mandaté est quelque chose que je n’aurais jamais cru possible dans l’espace où je travaille. C’est vraiment un moment de grande appréciation pour la façon dont nous pouvons nous réunir et aider en temps de avoir besoin. »

« Lorsque le CDC a publié des lignes directrices pour le port de masques en tissu, nous savions que notre communauté d’artistes réclamerait pour les concevoir et que nous pourrions lever beaucoup de fonds pour les travailleurs de première ligne grâce à la vente de masques », a déclaré le PDG de Threadless, Jake Nickell. « En seulement 6 jours depuis le lancement, nous avons augmenté notre objectif de 100 000 $ à MedShare et visons maintenant un don de 250 000 $! Les masques cherchent à faire partie de notre culture dans un avenir prévisible et c’est incroyable d’avoir Heavy métal Faites-en partie! »