Le marketing digital en 2021 : les meilleurs logiciels marketing automation pour votre entreprise

Toujours plus d’actualité, le marketing digital est partout et permet une visibilité et une communication optimale pour les entreprises. Sur internet, vos concurrents sont nombreux et les consommateurs n’hésitent pas à changer de site pour trouver la réponse à leurs demandes plus rapidement. Comprendre leur comportement et optimiser votre interface sont donc des actions indispensables pour fidéliser votre clientèle et développer durablement votre activité en 2021. Nous vous rappelons ici l’utilité des logiciels marketing automation et vous présentons quatre programmes réputés pour accompagner au mieux votre entreprise en cette nouvelle année.

À quoi sert le marketing digital automation ?

Le marketing automation consiste à utiliser des logiciels spécifiques pour automatiser différents processus liés à vos opérations marketings. Avec des outils innovants et adaptés, vous facilitez la segmentation, le suivi de vos clients, ou encore la gestion de vos campagnes de communication telles que vos newsletters en toute simplicité.

En définissant précisément le comportement des clients sur votre site internet, vous faites évoluer votre stratégie de vente pour une efficacité optimale. En ajoutant des modules pertinents comme une boîte de dialogue, vous améliorez l’expérience client de vos visiteurs et participez à nourrir le lien entre ces derniers et votre entreprise. Une relation indispensable qui booste votre activité au quotidien. Avec des logiciels marketing performants, vous maitrisez votre budget et simplifiez toutes vos démarches pour fidéliser la clientèle, communiquer sur votre enseigne, développer votre entreprise, et surtout vous démarquer de la concurrence importante d’internet.

Des logiciels marketing performants pour booster votre activité

À l’heure actuelle, il existe de nombreux logiciels complémentaires ou non pour faciliter votre marketing digital. Toutefois, entre formules payantes, assistances et logiciels open source, il n’est pas toujours évident de savoir sur quel outil investir pour obtenir des résultats probants rapidement. Afin de guider votre choix et de vous apporter quelques réponses, nous vous présentons ici quelques-uns des meilleurs logiciels marketing de 2021.

Marketo : des fonctionnalités variées pour tous vos besoins

La liste des fonctionnalités de Marketo ne cesse d’augmenter au fil des années. Un outil puissant d’automation qui vous permet de couvrir de multiples canaux pour optimiser la communication de votre entreprise. De la segmentation poussée aux workflow automatisés en passant par la création de pages d’atterrissage, ce logiciel marketing peut absolument tout faire et répondra, à ce titre, à tous vos besoins. Si vous pouvez tester gratuitement Marketo, le nombre impressionnant de ses fonctionnalités explique toutefois son prix élevé qui ne pourra pas correspondre à toutes les entreprises.

Sendinblue : un programme français performant

Un logiciel marketing puissant et une solution française qui s’inscrit parfaitement dans les prix du marché avec une offre des plus concurrentielles. Avec des intégrations simples sur tous vos outils et CRM, Sendinblue s’impose avec un outil compétitif et des fonctionnalités variées. De plus, ce logiciel marketing français dispose d’un plan gratuit pour accompagner les plus petites entreprises. Si vous pouvez toutefois accorder un certain budget à votre marketing digital, la formule à 49 euros par mois vous promet de combler tous vos besoins en termes de retargeting, campagnes, landing pages, ou encore d’automatisation des workflows.

Drip : la solution idéale pour les e-commerces

Si vous possédez une boutique en ligne, ou si vous avez développé un équivalent digital pour votre commerce, Drip a été spécialement conçu pour répondre à vos besoins d’e-commerçant. En effet, bien que la plupart des logiciels marketing puissent faciliter votre marketing au quotidien, Drip présente des fonctionnalités particulièrement adaptées à votre activité pour des solutions toujours plus performantes, avec notamment une personnalisation poussée de vos emails grâce à un templating language impressionnant, des campagnes multi-canaux et des statistiques avancées de votre activité. Le prix de cette solution dépend du nombre de vos contacts actifs et varie entre 49 dollars et 130 dollars par mois.

ActiveCampaign : une communication plurielle et optimale

Avec une interface simple et intuitive, ActiveCampaign est un logiciel marketing que vous prenez rapidement en main pour un réel plaisir et une efficacité au quotidien. Plus performant que certains logiciels concurrents, il vous propose en effet un service de SMS, de CRM et d’attribution pour booster votre communication en toute simplicité. Vous retrouvez également les fonctionnalités de base telles que les workflows automatisés, les statistiques avancées, la segmentation, etc. Si le tarif de ce logiciel marketing est cohérent avec l’outil, il est important de noter que ce dernier dépend du nombre de contacts et non du nombre d’emails envoyés. Selon votre fichier clientèle, la facture peut donc rapidement présenter une somme beaucoup plus importante, qu’il convient de prendre en compte dans votre budget.