Le mari d’Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard, s’excuse d’avoir utilisé le mot n

Après avoir été appelé par un écrivain BET, Emily Ratajkowskle mari blanc de i, Sebastian Bear-McClard, s’est excusé d’avoir utilisé «nonchalamment» le mot n.

«J’ai utilisé un mot nonchalamment comme si c’était le mien», a tweeté le producteur le 4 juin.

« Ce n’est pas, ça n’a jamais été et ne sera jamais. Au cours des dernières années, j’ai beaucoup appris sur mon privilège en tant qu’homme et en tant que personne blanche et sur l’histoire du racisme dans ce pays. Posséder nos faux pas est un élément crucial pour changer la façon dont le monde fonctionne. Je suis gêné et honteux et je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai pu blesser. «

Les excuses de Bear-McClard sont venues après que l’actrice de 28 ans a écrit sur Instagram qu’elle se sentait «tellement inutile» tout en protestant contre l’injustice raciale à la suite de George FloydLa mort de.

Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard (Instagram)

Danielle Prescod, directrice du style de BET, a répondu au commentaire de Ratajkowski, soulignant que son mari avait fréquemment utilisé une insulte raciale devant elle.

«J’ai en fait une idée. Vous pourriez commencer par parler à votre mari, un homme blanc, qui a utilisé le mot n à plusieurs reprises en ma présence. À tel point qu’un autre ami noir était si dégoûté qu’elle est partie [the party where he said it]. Une autre femme noire a eu la même expérience exacte. »

Elle a poursuivi: «Vous n’avez probablement jamais vu ce comportement. J’aimerais que vous abordiez les problèmes dans votre maison et que vous puissiez nous aider ici. J’aimerais que vous lui demandiez ce qu’il peut faire différemment… Je veux dire cela avec la plus grande sincérité. C’était blessant et abusif. »

Alors que le mouvement Black Lives Matter prend de l’ampleur à l’échelle mondiale, Bear-McClard n’est pas la seule star hollywoodienne à s’excuser ces derniers temps d’avoir prononcé le mot n.

Le mois dernier, l’ancien La bachelorette US star Hannah Brown a publié une déclaration concernant sa propre utilisation du mot offensant.

«Je vous dois tous des excuses majeures. Il n’y a aucune excuse et je ne justifierai pas ce que j’ai dit. J’ai lu vos messages et vu le mal que j’ai causé », a-t-elle écrit sur Instagram.

«Je possède tout. Je suis terriblement désolé et je sais que, que ce soit en public ou en privé, cette langue est inacceptable. Je promets de faire mieux. «