Le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, sera le premier «  second gentleman  »

WASHINGTON – Avec l’élection historique de la vice-présidente élue Kamala Harris en tant que principale femme afro-américaine et asiatique américaine à sa place, vient une autre position historique pour son mari, Doug Emhoff. Il sera le premier «second gentleman» du pays lorsque Harris sera assermenté en tant que vice-président en janvier. Emhoff serait le premier partenaire masculin de tout vice-président ou président, et il a occupé une place énorme dans la campagne de marketing pour la présidence de Joe Biden .- – – Voici ce qu’il faut savoir sur Emhoff: Emhoff est un avocat des loisirsEmhoff, 56 ans, est un avocat des loisirs et complice de l’agence DLA Piper depuis 2017. Il a pris congé après que Harris a rejoint le ticket de Biden afin qu’il peut traiter de la campagne de marketing, a-t-il déclaré.Il est confronté à des cas impliquant des entreprises manufacturières, un ancien athlète de la NFL et une entreprise de diététique d’activités sportives, entre autres, conformément à l’agence.Le cas pour lequel il pourrait également être le plus célèbre est son une protection rentable d’une société promotrice dans un différend sur les droits du chihuahua Taco Bell qui figurait dans les publicités «Yo Quiero Taco Bell». Né à Brooklyn, New York, il a déménagé avec sa famille pour Le sud de la Californie du New Jersey à l’adolescence. Il est diplômé du California State College à Northridge en 1987 et est allé à la faculté de législation de Gould de l’USC où il a reçu son diplôme de réglementation en 1990.Il a déclaré lors d’une occasion «Avocats pour Biden» qu’il traiterait de «l’entrée en justice» comme un problème alors qu’il est second gentleman. Il se souvient avoir été choqué, alors qu’il était un jeune avocat se rendant à la salle d’audience supérieure de Los Angeles, par toutes les personnes qui bordaient les couloirs à la recherche d’une assistance autorisée.Comment lui et Harris se sont rencontrés L’histoire de la façon dont Harris, l’ancien avocat normal et plus tard sénateur de Californie , a rencontré son mari commence par un rendez-vous à l’aveugle. C’est un acheteur de Emhoff et un copain de Harris qui les a créés en 2013, alors que Harris était une politicienne de haut niveau dans son état.Avant de leur date, Emhoff connu sous le nom de et a laissé un long message vocal que Harris lui répond sur « Nous sommes ensemble depuis lors », a déclaré Emhoff dans un dialogue YouTube avec Chasten Buttigieg, le partenaire de l’ancien candidat démocrate Pete Buttigieg. Harris et Emhoff se sont mariés en 2014 à Santa Barbara, en Californie, lors d’une cérémonie de mariage au palais de justice et ont célébré leur sixième anniversaire de cet été. « Nous nous sommes rencontrés, sommes tombés éperdument amoureux (mais nous le sommes), nous nous sommes mariés et nous avons résidé très heureusement pour toujours », a-t-il tweeté au début des 12 derniers mois. « J’aime mon mari. Il est humoristique, il est en forme, il est une personne affectée, il adore ma cuisine. Il n’est qu’un homme vraiment gentil », a déclaré Harris à NowThis dans une interview des 12 derniers mois. Il a deux enfants adultes. Emhoff partage deux enfants, Cole et Ella, avec sa première épouse Kerstin Emhoff, un producteur de films. Les 2 enfants portent le nom des légendes du jazz John Coltrane et Ella Fitzgerald. Cole, 26 ans, et Ella, 21 ans, sont identifiés pour nommer leur belle-mère «Momala». «Pour mon frère et moi, vous serez tout le temps« Momala », la plus grande belle-mère du monde», a déclaré Ella dans une vidéo présentant Harris sur la Conférence nationale démocratique. «Tu es un rocher, pas seulement pour notre père, mais pour 3 générations de notre grande maison mixte.» Kerstin, la première épouse d’Emhoff, soutient Harris depuis le début et a même fait du bénévolat son expérience lorsque Harris travaillait pour «Nous sommes copains», a déclaré Harris à propos de sa relation avec Kerstin Emhoff. «Nous avons maintenant un foyer vraiment à la mode.» Comment Emhoff a participé à la campagne de marketing Emhoff et Jill Biden avaient été des visages exceptionnels pour la campagne de marketing qui se sont rendus dans des États clés. Alors que les candidats eux-mêmes ne pouvaient pas être dans tous les États du champ de bataille sans tarder, leurs conjoints sont intervenus pour les défendre.Le lendemain du jour où Harris a prononcé son discours d’acceptation à la Conférence nationale démocratique, Emhoff a fait ses premières remarques publiques complètes à un caucus LGBTQ montage numérique sur la conférence. Peu de temps après, Emhoff était en tête d’affiche d’une collecte de fonds avec James Taylor, et les collectes de fonds et les occasions se sont poursuivies à un rythme progressif. » Substitut le plus utile »: comment les conjoints des candidats ont aidé la campagne de marketing ultime à pousserEmhoff a également pris la moitié des occasions avec les Juifs pour aider le marketing campagne pour Biden, et il sera le principal individu juif au poste de partenaire vice-présidentiel. Emhoff a été une présence vocale sur les médias sociaux en faveur de son épouse, de sa candidature présidentielle à sa victoire et à celle de Biden. Je t’ai reçu. Comme toujours », a-t-il déclaré dans un tweet qui est devenu viral peu de temps après avoir suspendu sa campagne de marketing majeure. Contribution: Maureen Groppe, Rebecca Morin

