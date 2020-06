Le marché mondial de la fibre optique monomode connaîtra une croissance massive d’ici 2028 | Joueurs de premier plan: CommScope, FiberHome, Furukawa Electronic Co. Ltd., Sumitomo Electric Industries Ltd.

Un rapport récent publié par QMI sur le marché de la fibre optique monomode est une évaluation détaillée des dynamiques de marché les plus importantes. Après avoir effectué des recherches approfondies sur le marché historique de la fibre optique monomode ainsi que sur les paramètres de croissance actuels, les attentes des entreprises en matière de croissance sont obtenues avec la plus grande précision. L’étude identifie des facteurs spécifiques et importants affectant le marché de la fibre optique monomode au cours de la période de prévision. Il peut permettre aux entreprises investissant sur le marché de la fibre optique monomode de modifier leurs stratégies de production et de commercialisation afin d’envisager une croissance maximale.

Aperçu de la répartition régionale du marché:

Le marché a été segmenté dans les principales régions pour comprendre le développement mondial et les modèles de demande de ce marché. Selon le rapport, le marché des fibres optiques monomodes a été segmenté par type (g.652, g.653, g.654, g.655, g.656, g.657), par application (télécommunications et réseaux, centres de données, catv, automatisation d’usine et mise en réseau industrielle, militaire, autres).

L’Amérique du Nord et l’Europe occidentale ont été l’une des régions clés avec des progrès technologiques dans le secteur des TIC, de l’électronique et des semi-conducteurs. Des facteurs tels que l’utilisation de technologies de pointe et la présence de sociétés mondiales pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux potentiels sont favorables à la croissance du marché de la fibre optique monomode. De plus, la plupart des grandes entreprises ont leur siège dans ces régions.

On estime que l’Asie-Pacifique est l’un des marchés dont la croissance est la plus rapide pour le marché des fibres optiques monomodes. Les principaux pays de la région Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie. Ces économies de la région APAC sont des contributeurs majeurs dans le secteur des TIC, de l’électronique et des semi-conducteurs. De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le progrès technologique dans cette région sont également l’un des facteurs clés de la croissance du marché de la fibre optique monomode. On estime que le Moyen-Orient et le reste du monde sont des régions émergentes pour le marché de la fibre optique monomode.

Entreprises couvertes: CommScope, FiberHome, Furukawa Electronic Co. Ltd., Sumitomo Electric Industries Ltd., The Prysmian Group, Corning Inc., Fujikura Ltd., Nexans S.A., Cable Joint Stock Limited Company, Sterlite Technologies Ltd. et Yangtze Optical Fiber.

Segmentation du marché:

Par type:

G.652

G.653

G.654

G.655

G.656

G.657

Par demande:

Télécommunication et réseautage

Centres de données

CATV

Automatisation d’usine et mise en réseau industrielle

Militaire

Autres

Par région:

Par pays (États-Unis, Canada, Mexique) Par type Par application



Par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, reste de l’Europe occidentale) Par type Par application



Par pays (Russie, Turquie, reste de l’Europe de l’Est) Par type Par application



Par pays (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, reste de l’Asie-Pacifique) Par type Par application



Par pays (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Iran, reste du Moyen-Orient) Par type Par application



Par région (Amérique du Sud, Afrique) Par type Par application



Années couvertes par l’étude:

Année historique: 2017-2018

Année de base: 2019

Année estimée: 2020

Année de prévision: 2028

Objectifs de ce rapport:

Estimer la taille du marché pour le marché de la fibre optique monomode sur une base régionale et mondiale.

Identifier les principaux segments du marché des fibres optiques monomodes et évaluer leurs parts de marché et leur demande.

Fournir un scénario concurrentiel pour le marché de la fibre optique monomode avec les développements majeurs observés par les entreprises clés au cours des années historiques.

Évaluer les facteurs clés régissant la dynamique du marché des fibres optiques monomodes avec leur gravité potentielle au cours de la période de prévision.

Raisons d’acheter ce rapport:

Fournit des informations de niche pour la décision sur chaque segment possible, aidant au processus de prise de décision stratégique.

Estimation de la taille du marché du marché de la fibre optique monomode à l’échelle régionale et mondiale.

Une conception de recherche unique pour l’estimation et la prévision de la taille du marché.

Identification des principales entreprises opérant sur le marché avec des développements connexes

Portée exhaustive pour couvrir tous les segments possibles aidant chaque partie prenante du marché de la fibre optique monomode.

Personnalisation:

Cette étude est personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques:

Par segment

Par sous-segment

Par région / pays

Analyse concurrentielle spécifique au produit

