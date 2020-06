Le marché du naphta devrait croître à un TCAC robuste au cours de la période 2020-2027 | British Petroleum (BP PLC), AMOC (Alexandria Mineral Oils Co.), China Petroleum & Chemical Corporation, Chevron Phillips Chemical Company

La dernière étude sur le marché du naphta publiée par les rapports et données offre une compréhension approfondie des diverses dynamiques du marché telles que les défis, les moteurs, les tendances et les opportunités. Le rapport détaille davantage les facteurs micro et macroéconomiques qui devraient façonner la croissance du marché du naphta au cours de la période de prévision (2020-2027). L’étude présentée élucide les indicateurs clés de la croissance du marché, notamment une analyse approfondie de la chaîne de valeur, de la croissance du TCAC et de l’analyse Five Forces de Porter. Ces données permettront aux lecteurs de comprendre les paramètres de croissance quantitatifs du marché mondial du naphta.

Ceci est le dernier rapport couvrant le scénario COVID-19 actuel. La pandémie de coronavirus a considérablement affecté tous les aspects de l’industrie mondiale. Elle a entraîné divers changements dans les conditions du marché. Le scénario de marché en évolution rapide et l’évaluation initiale et future de l’impact sont traités dans le rapport de recherche. Le rapport examine tous les principaux aspects du marché avec des avis d’experts sur l’état actuel ainsi que des données historiques.

Les principaux participants sont British Petroleum (BP PLC), AMOC (Alexandria Mineral Oils Co.), China Petroleum & Chemical Corporation, Chevron Phillips Chemical Company, Formosa Petrochemical Co., Exxon Mobil Corporation, MGTPetroil.com, LG Chem, Reliance Industries Limited et Petroleos Mexicanos.

Ce rapport sur le marché du Naphtha prévoit une croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des tendances de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2020 à 2027.

Type Outlook (volume, kilo tonnes; revenus, milliards USD; 2017-2027)

Naptha lourd

Naphta léger

Perspectives d’application (volume, kilo tonnes; revenus, milliards USD; 2017-2027)

Additif pour énergie et carburant

Matière première chimique

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilo tonnes; revenus, milliards USD; 2017-2027)

Agriculture

Pétrochimique

Aérospatial

Peintures et revêtements

Autres

Perspectives régionales (volume, kilo tonnes; revenus, milliards USD; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Insights analytiques inclus dans le rapport

Croissance estimée des revenus du marché du naphta au cours de la période de prévision (2020-2027)

Facteurs censés favoriser la croissance du marché

Le potentiel de croissance du marché dans différentes régions

Consommation, structure de prix et modèle d’adoption du naphta

Profils d’entreprises des principaux acteurs du marché

Évaluation de la segmentation du marché du naphta:

Les perspectives de croissance du marché du naphta dans diverses régions sont analysées en profondeur dans le rapport ainsi que des informations vitales telles que le cadre réglementaire, les perspectives politiques et économiques de chaque région.

Informations critiques dérivées du rapport:

Représentation précise de cette expansion projetée de ce marché mondial du naphta au cours de la période de prévision

Analyse des approches marketing, publicitaires et promotionnelles adoptées par les acteurs du marché sur le marché

Bilan de cette présence mondiale de différents acteurs du marché

Une analyse approfondie des tendances offre-demande dans différents domaines

Capacités de fabrication / production des acteurs opérant sur le marché du Naphtha

Paysage concurrentiel et segments de produits clés

Le rapport sur le marché du naphta se concentre sur les principales trajectoires de croissance telles que les moteurs, les contraintes, les défis et les opportunités qui auront un impact significatif sur la croissance du marché des dispositifs d’incontinence au cours de la durée prévue.

Questions clés abordées sur le marché du naphta:

Quelles sont les tendances actuelles qui dictent la croissance du marché du naphta? Quelle est la portée de l’innovation dans le paysage actuel du marché? Comment les modifications récentes des politiques industrielles des régions affecteront-elles la croissance du marché du naphta? Quelle est la valeur projetée du marché en 2027? Quel marché régional devrait connaître la plus forte croissance du TCAC au cours de la période d’évaluation?

