XploreMR éclaire l’estimation de l’efficacité des marchés en voie de matérialisation et matures dans une nouvelle étude intitulée »Le marché des médicaments contre l’ulcère peptique augmentera ses revenus d’ici 2016 – 2022 ″

L’ulcère gastroduodénal représente un groupe de troubles ulcératifs tels que la gastrite, les ulcères gastriques et les ulcères duodénaux ou le reflux gastro-œsophagien (RGO). Le traitement des ulcères gastro-duodénaux est obtenu grâce à des médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), les bloqueurs d’acide compétitifs au potassium (P-CAB), les antiacides, les antagonistes H2, les antibiotiques et les médicaments protecteurs des ulcères tels que le sucralfate. L’augmentation de l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l’aspirine en raison de l’augmentation des conditions inflammatoires est le principal facteur de croissance du marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal. Cependant, les effets secondaires de l’utilisation à long terme des IPP, l’évolution des politiques gouvernementales, la perte de l’exclusivité commerciale d’une majorité de médicaments contre l’ulcère gastro-duodénal et les efforts limités de R&D dans le domaine des médicaments contre l’ulcère gastro-duodénal sont des facteurs censés entraver la croissance des médicaments contre l’ulcère gastro-duodénal marché mondial.

Le marché des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal est segmenté comme suit:

Par type de produit

Par indication de maladie

Par canaux de distribution

Par région

Obtenez un exemple de copie de ce rapport exclusif: https://www.xploremr.com/connectus/sample/925

Ce rapport couvre la performance du marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal en termes de contribution aux revenus. Le rapport inclut les tendances clés, les moteurs, les contraintes et les opportunités influençant la croissance du marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal au cours de la période de prévision. Une analyse d’impact des principaux moteurs de croissance et des contraintes, basée sur le modèle moyen pondéré, est incluse pour fournir aux clients des informations claires sur la prise de décision.

En fonction du type de produit, le marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal est segmenté en inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), bloqueurs d’acide compétitifs pour le potassium (P-CAB), antiacides, médicaments protecteurs contre les ulcères, antagonistes H2 et antibiotiques. Le segment des IPP devrait rester le segment dominant en termes de valeur au cours de la période de prévision.

Par indication de maladie, le marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal est segmenté en gastrite, ulcère gastrique, ulcère duodénal ou reflux gastro-œsophagien (RGO). Le segment du DIRD devrait dominer en termes de contribution de part de marché, représentant la part maximale du marché global d’ici la fin de 2022; tandis que les revenus du segment des ulcères gastriques devraient augmenter au plus haut TCAC au cours de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le segment des pharmacies hospitalières devrait détenir une part de marché maximale sur le marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal.

Par région, le marché nord-américain devrait dominer le marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal. En 2014, l’Amérique du Nord et l’Europe représentaient collectivement 67% du chiffre d’affaires global des marqueurs. Le marché de l’Asie-Pacifique représentait 22% du marché mondial des médicaments contre l’ulcère gastroduodénal et devrait gagner une part de marché significative au cours de la période de prévision, en raison de la récurrence croissante de la maladie ulcéreuse gastroduodénale. Le marché des MEA devrait connaître une croissance atone au cours de la période de prévision, en partie en raison de la faible accessibilité aux médicaments contre l’ulcère gastroduodénal dans la région.

Segments clés couverts

type de produit Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) Bloqueurs d’acide compétitifs au potassium Antiacides Antagonistes H2 Antibiotiques Médicaments de protection contre les ulcères

Indication de la maladie Gastrite Ulcère gastrique L’ulcère duodénal Reflux gastro-œsophagien (RGO)

Canal de distribution Pharmacies hospitalières Cliniques privées Pharmacies Pharmacies de détail commerce électronique



Obtenez votre copie à un tarif réduit !!! Offre à durée limitée !!!: https://www.xploremr.com/connectus/check-discount/925

Régions / pays clés couverts

Amérique du Nord

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI. Espagne Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Mexique Brésil Argentine Reste d’Amérique latine

MEA Pays du CCG Afrique du Sud Reste de MEA



Principales fonctionnalités incluses dans ce rapport