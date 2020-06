Le marché de la thérapie génique 2020 se développe à l’échelle mondiale | Acteurs de premier plan – Pfizer Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Spark Therapeutics

Ce rapport de recherche commerciale sur le marché de la thérapie génique fournit des analyses et des données selon des catégories telles que les segments de marché, les régions, les types, la technologie, l’utilisateur final, les applications, etc. Le rapport présente les données actuelles de l’industrie et les tendances à venir de l’industrie, permettant la reconnaissance des produits et des utilisateurs finaux, stimulant la croissance des revenus et la rentabilité. De plus, ce document d’analyse du marché de la thérapie génique est structuré avec différentes représentations graphiques telles que des graphiques, des graphiques, des figures et des diagrammes avec la disposition spécifique des contours vitaux, des diagrammes stratégiques et des figures illustratives basées sur des informations fiables pour représenter une image correcte du jugement de valeur et du revenu. graphiques.

Analyse du marché: marché mondial de la thérapie génique

Le marché mondial de la thérapie génique augmente progressivement avec un TCAC sain de 36,1% au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation de l’incidence du cancer et des maladies rares menaçant le pronostic vital ainsi que les médicaments cliniques en cours de développement pour la thérapie génique sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Acteurs clés du marché:

Peu des principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial de la thérapie génique sont Pfizer Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., F.Hoffmann-La Roche Ltd, Spark Therapeutics, Inc., bluebird bio, Inc., ALLERGAN, Krystal Biotech, Inc., Amicus Therapeutics, Inc., Sarepta Therapeutics, Novartis AG, MeiraGTx Limited, Rocket Pharmaceuticals, Lonza, Biogen, Gilead Sciences, Inc., REGENXBIO Inc., uniQure NV, Solid Biosciences Inc., Audentes Therapeutics entre autres.

Définition du marché: marché mondial de la thérapie génique

La thérapie génique est une technique d’insertion de gènes dans les cellules et les tissus pour le traitement de toute maladie. Dans cette technique, le gène défectueux est remplacé par un gène fonctionnel. C’est la stratégie de manipulation de l’expression de gènes spécifiques responsables de la maladie. Cette thérapie est une option de traitement prometteuse pour un certain nombre de maladies. L’application de la thérapie génique est large et elle est principalement utilisée pour le traitement du cancer, de la fibrose kystique, des maladies cardiaques, du diabète, du SIDA, entre autres.

Moteurs du marché de la thérapie génique

Le taux de cancer en vigueur agit comme un moteur du marché au cours de la période de prévision

La concurrence entre les principales sociétés pharmaceutiques dans l’approbation des produits de thérapie génique est un autre facteur qui stimule cette croissance du marché

L’augmentation des investissements d’organisations privées et gouvernementales dans la recherche et le développement de la thérapie génique stimule la croissance du marché

La sensibilisation accrue à la thérapie génique et à ses applications est un autre facteur qui stimule cette croissance du marché

Restrictions du marché de la thérapie génique

Le coût élevé associé au traitement limite la croissance du marché

Les effets secondaires comme les réponses immunitaires indésirables entravent également la croissance du marché

Les inquiétudes concernant l’utilisation contraire à l’éthique de la thérapie génique entravent également la croissance du marché

Segmentation: Marché mondial de la thérapie génique

Marché de la thérapie génique: par type

Thérapie génique somatique

Thérapie génique Germline

Autres

Marché de la thérapie génique: par type de gène

Antigène

Cytokine

Suicide

Autres

Marché de la thérapie génique: par vecteur viral

Retrovirus

Virus Herpes simplex

Adénovirus

Autres

Marché de la thérapie génique: par vecteur non viral

Vecteurs nus / plasmides

Électroporation

Autres

Marché de la thérapie génique: par application

Oncologie

Maladies rares

Maladie infectieuse

Autres

Marché de la thérapie génique: par les utilisateurs finaux

Les hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Marché de la thérapie génique: par canaux de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Autres

Marché de la thérapie génique: par La géographie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché:

En mai 2019, AveXis, Inc., une filiale de Novartis AG, a annoncé la mise en place d’un programme d’accès à la thérapie génique pour Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) qui est utilisé pour le traitement des patients pédiatriques atteints d’atrophie musculaire spinale (SMA) avec des mutations bi-alléliques . AveXis, Inc. traite avec des payeurs sur des accords pour créer de nouvelles options de paiement au fil du temps et prévoit de fournir un soutien élevé aux patients ayant besoin de zolgensma pour SMA

En mars 2019, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé l’acquisition de Brammer Bio pour accéder au marché des services de fabrication de vecteurs viraux pour la thérapie génique. Cette acquisition prouve que le marché en croissance rattrape la demande de thérapies qui changent la vie afin de répondre aux besoins médicaux non satisfaits. Cette acquisition contribue au marché en évolution rapide de la thérapie génique

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la thérapie génique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend des parts de marché du marché de la thérapie génique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Méthodologie de recherche: marché mondial de la thérapie génique

La collecte de données et l’analyse de l’année de base sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec de grands échantillons. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel à un analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part de fournisseur. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande de renseignements à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux:

Côté demande: médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achats groupés, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités de santé, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté approvisionnement: chefs de produit, chefs de marketing, cadres supérieurs, distributeurs, responsables de la veille commerciale et des affaires réglementaires, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport:

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la thérapie génique dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions / pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

