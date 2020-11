Le manque de sauvegarde de la ligne arrière pourrait éclipser la défense du titre de Liverpool – Football

La crise défensive de Liverpool s’est aggravée cette semaine après que le défenseur central Joe Gomez a subi une grave blessure au genou à l’entraînement alors qu’il était en service international avec l’Angleterre. Gomez a depuis subi une opération chirurgicale réussie, mais devrait être mis à l’écart pendant une partie importante de cette saison. Le dernier coup dur survient à un moment où Liverpool a déjà perdu trois joueurs à cause de blessures ces dernières semaines.

La star néerlandaise Virgil van Dijk a été la première à avoir été licenciée pour blessure à la suite d’un tacle d’horreur du gardien d’Everton Jordan Pickford lors du derby de Merseyside le mois dernier. L’arrière droit Trent Alexander-Arnold a récemment subi une blessure au mollet qui le gardera hors de combat jusqu’à la mi-décembre, tandis que le milieu de terrain Fabinho, qui a également été utilisé par Jurgen Klopp comme défenseur central de remplacement, soigne actuellement une cuisse. blessure mais devrait être de retour après la pause internationale.

Cela laisse Klopp avec Joel Matip comme défenseur central de premier choix. Matip, qui s’est récemment remis d’une blessure, n’a fait que neuf apparitions dans la ligue la saison dernière et trois dans celle-ci. L’arrière central camerounais a lui-même eu de la difficulté avec des blessures et n’a jamais réussi 30 apparitions en Premier League en une seule saison depuis son déménagement à Liverpool en 2016.

Les champions anglais en titre sont désormais assurés d’être sans leur paire d’arrière central de premier choix pendant la majorité de ce qui est une saison déjà bien remplie. La situation actuelle signifie que des jeunes comme Rhys Williams et Nat Phillips pourraient jouer un rôle plus important dans les mois à venir.

Cela signifie également que Liverpool, qui a montré des signes de vulnérabilité en défense cette saison, fait face à une perspective beaucoup plus difficile de se rapprocher de son record défensif des deux dernières campagnes. Les Reds ont déjà concédé 16 buts en huit matches de championnat, dont sept lors de leur défaite humiliante à Aston Villa début octobre. L’équipe de Klopp n’avait concédé que 55 buts en 76 matchs de Premier League au cours des deux saisons précédentes et leur ligne de fond avait joué un rôle clé dans les triomphes de Liverpool en Ligue des champions et en Premier League. Le tacticien allemand a déjà critiqué le calendrier serré de la saison touchée par la pandémie, affirmant que de nombreux joueurs pourraient manquer les championnats d’Europe l’été prochain. «J’espère que nous pourrons jouer les Euros l’été prochain, mais si nous continuons comme ça, voyons quels joueurs peuvent en faire partie… Trent sera absent pour l’Angleterre (pour les trois matchs). Nous ne savons pas quelle blessure il a, mais il ne peut pas jouer pour l’Angleterre et il n’est pas le premier et ne sera pas le dernier que Gareth Southgate manquera », avait déclaré Klopp aux journalistes après le match contre Man City dimanche dernier.

Même le patron de l’Angleterre, Southgate, a critiqué la lourde liste des matchs cette saison après la blessure de Gomez. «J’ai eu une longue conversation avec Jurgen. Nous sommes tous inquiets pour les joueurs. Perdre un joueur comme on l’a fait hier était vraiment tragique… Il faut regarder le calendrier, on a de la chance d’avoir six remplaçants ce soir et cinq pour la Ligue des Nations (contre la Belgique et l’Islande). Nous devons réduire la charge (sur les joueurs). Malheureusement, la blessure était si unique avec ce qui s’est passé, c’était une conséquence du nombre de matchs », a déclaré Southgate à ITV jeudi.

Il est difficile d’argumenter contre Klopp et Southgate. Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, avait également exprimé sa colère face au manque de jours de repos entre les matchs après la victoire de son équipe sur Everton le week-end dernier.

Cependant, le problème pour Liverpool est compliqué par le manque de force de banc en défense. Manquer un arrière central de l’influence de Van Dijk et d’autres défenseurs clés peut ne pas être un scénario apocalyptique complet, mais peut sérieusement nuire à leurs perspectives.

De nombreuses équipes de champions dans le passé ont vu leur élan interrompu après des blessures à des défenseurs clés. Un exemple notable est celui de Manchester United lors de la saison 2003/04, lorsque Rio Ferdinand a été suspendu pendant huit mois pour avoir raté un contrôle antidopage. Après avoir mené la ligue au début de l’année, date à laquelle la suspension de Ferdinand est entrée en vigueur, United n’a remporté que sept de ses 18 derniers matchs, terminant 15 points derrière le vainqueur Arsenal en championnat et se faisant éliminer de la Ligue des champions par Porto. .

Une décennie plus tard, la campagne blessée et la perte de forme de Ferdinand, ainsi qu’une situation similaire pour le capitaine du club Nemanja Vidic, ont joué un rôle dans le fait que le champion en titre United termine septième sous David Moyes.

La saison dernière, le départ de Vincent Kompany de Manchester City a vu le club perdre une couverture défensive expérimentée qui les avait aidés à franchir la ligne d’arrivée dans une course au titre serrée contre Liverpool la campagne précédente.

Il y a aussi la saison 2010-11 où l’Inter Milan, vainqueur du triplé la saison précédente, est devenu une ombre pâle après que Rafael Benitez ait remplacé Jose Mourinho au poste d’entraîneur. Benitez n’avait pas mal commencé la saison, perdant un seul de ses neuf premiers matchs. Cependant, après que le défenseur central influent Walter Samuel se soit blessé à long terme, le club a connu une période de sécheresse et après une séquence de trois défaites en quatre matchs, Benitez a perdu son emploi. L’Inter n’a pas été en mesure de relancer sa défense de titre en championnat.

Liverpool espère que Matip restera en forme et que sa puissance de feu à l’avant sera suffisante pour les faire franchir la ligne au cas où leurs options défensives de secours auraient du mal.

