Le manque chronique de diversité du journalisme est un échec à refléter la nature de la société

Le magazine Spectator, qui est lié à Downing Street comme les amateurs de marbre de «The Kiss» de Rodin, n’est pas un phare évident pour un accès égal aux médias pour toutes les classes sociales. Le périodique de droite, qui remonte à 1711, a été édité par Boris Johnson pendant six ans jusqu’en 2005. Son rédacteur en chef, Mary Wakefield, est marié à Dominic Cummings, le gourou récemment décédé de Johnson. Son rédacteur politique, James Forsyth, est marié à Allegra Stratton, la nouvelle attachée de presse de Downing Street. Le chancelier Rishi Sunak était le témoin de leur mariage.Le bulletin d’opinion de i: points de discussion d’aujourd’huiMais un rapport publié par la Chambre des lords vendredi – Dernières nouvelles? L’avenir du journalisme britannique – distingue le Speccie pour son approche radicale des stages. Au lieu de fournir un CV, les stagiaires passent des tests éditoriaux, tels que suggérer des invités pour un podcast ou condenser l’un des articles de blog notoires de Cummings en 500 mots. Cindy Yu, une ancienne gérante de magasin chez Lidl, a été embauchée comme rédactrice en chef. Katherine Forster, mère de trois enfants sans expérience préalable en journalisme, a fait un stage au Spectator et a rejoint le Sunday Times. Ben Gartside, qui a quitté l’école avec deux ES au niveau A, a profité de son stage pour trouver du travail au Daily Telegraph. Le rédacteur en chef du Spectator, Fraser Nelson, a déclaré au Comité des communications et du numérique de la Chambre des Lords qu’il y avait un environnement «d’échange de faveur» qui limite l’emploi opportunités dans les médias. «Il existe une culture des stages informels, ce qui, je pense, rend l’industrie beaucoup moins accessible à ceux qui ont des aptitudes et des capacités, mais pas de contacts. La baisse des salaires est un autre obstacle. «Les gens qui ne sont pas issus d’un milieu riche… ne peuvent peut-être pas se permettre de vivre à Londres avec 22 000 £ par an», spéculait-il. Le journalisme doit agir sur la classe Dans la politique identitaire fébrile d’aujourd’hui, la race et le sexe dominent. Mais si les médias d’information doivent véritablement refléter la société dont ils font état, la diversité doit également tenir compte du contexte socio-économique. Dans son rapport, les Lords ont noté que si 22% des personnes proviennent des classes sociales les plus pauvres, seulement 6% des journalistes le font, y compris la presse locale. entonnoir socio-économique étroit. Les générations passées s’attendaient à entendre les voix de la BBC avec une prononciation reçue, mais le public d’aujourd’hui veut se voir reflété à l’écran. S’ils se sentent exclus, la confiance dans les nouvelles est endommagée. Sir Robbie Gibb, un ancien dirigeant de BBC News, a déclaré aux Lords que la réflexion de groupe dans les salles de rédaction des émissions les avait amenés à «mal interpréter complètement le pays» lorsqu’ils rapportaient la politique britannique récente. Sir Robbie, qui a quitté la BBC pour devenir le chef des communications de Downing Street, lance une chaîne d’information alternative. Nous verrons s’il offre plus qu’une pensée de groupe de droite. Le consensus Le conformisme menace tout débouché ayant l’ambition d’être plus qu’une chambre d’écho. La semaine dernière, la chroniqueuse Suzanne Moore a affirmé sur le site Web Unherd qu’elle avait été forcée de quitter The Guardian pour avoir contesté son consensus sur le féminisme et les droits des transgenres. Intitulée «Pourquoi je devais quitter le gardien», l’article était sous-titré: «Si vous étiez intimidé par 338 collègues, que feriez-vous?» Plus tôt cette année, une lettre à l’éditeur a été rédigée par 338 des employés du journal – la plupart de l’extérieur de la salle de rédaction britannique – protestant contre ce qu’ils prétendaient être un contenu «transphobe» dans le travail de Mme Moore. «En 30 ans de journalisme, j’ai souvent été en désaccord avec les gens et j’ai eu des disputes avec eux, mais personne n’a jamais fait quelque chose d’aussi sournois que d’essayer de faire licencier quelqu’un à cause d’une colonne», écrit-elle. Lire la suite Le personnel des nouvelles de la BBC a dit qu’ils pouvaient assister à Pride – mais seulement s’ils évitent les problèmes «politisés» Moore, qui a quitté l’école à 16 ans, qualifie The Guardian de «secte». Elle dit qu’elle «n’a jamais intégré» le journal de gauche et ne s’est pas sentie soutenue lorsque son écriture a conduit à des abus en ligne. «Comment pouvez-vous attirer des écrivains de la classe ouvrière si vous les condamnez de ne pas connaître les codes sur lesquels les médias fonctionnent?» demande-t-elle à d’anciens collègues. «Si vous ne tolérez pas les hérésies des étrangers? Si – halètement – ils ne sont pas allés à Oxbridge? »Les opportunités pour les non-diplômés diminuent Une des critiques de Moore lui a dit qu’elle avait été usurpée par« une nouvelle génération de jeunes gauchistes qui ont attiré l’attention du public ». Le sang neuf est une bonne chose mais les jeunes écrivains ne sont pas à l’abri du dogme. Le comité des Lords a déclaré que l’avenir du journalisme dépendait de l’action du gouvernement pour réduire la domination de Google et de Facebook sur la publicité en ligne, mais ses pairs ont également appelé à un élargissement du pool génétique du journalisme. Selon eux, l’enseignement universitaire «est devenu presque la seule voie» vers l’industrie, ce qui «limite la diversité et les antécédents des membres de la profession». La taxe d’apprentissage du gouvernement doit être modifiée pour que les journalistes stagiaires puissent être payés à mesure qu’ils apprennent le métier, ont-ils soutenu. La diversité n’est pas qu’une question d’apparence. Il s’agit également de la diversité des opinions.Twitter: @iburrell