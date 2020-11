Le mandalorien voudra peut-être plus de Cara Dune, mais de nombreux fans de Star Wars en veulent moins Gina Carano

Plus récemment, Carano a partagé des théories du complot sur des allégations non prouvées de fraude électorale généralisée à la suite des élections générales américaines et a également annoncé qu’elle avait rejoint Parler, un site de médias sociaux de «liberté d’ betaion» qui est rapidement devenu un refuge pour les extrémistes de droite. .

«Nous devons nettoyer le processus électoral pour ne pas nous sentir comme nous le faisons aujourd’hui», a-t-elle écrit dans un récent tweet. «Mettez en place des lois qui nous protègent contre la fraude électorale. Examinez chaque état. Filmez le comptage. Rincez les faux votes. Nécessite une pièce d’identité. Mettez fin à la fraude électorale en 2020. Réparez le système. »

Ce qui est d’autant plus alarmant dans la vision du monde réel de Carano, c’est l’importance de son personnage, une héroïne rare dans Guerres des étoiles qui ne se conforme pas aux rôles de genre ou au type de corps traditionnels généralement représentés dans les films. Sur Le mandalorien, Cara Dune est un ancien Shocktrooper rebelle musclé qui aime les combats, surtout quand cela signifie frapper des impériaux fascistes au visage. Après la fin de la guerre, Cara a choisi la vie de mercenaire sur la Nouvelle République, mais s’est finalement installée sur Nevarro comme son maréchal.

En cours de route, Cara s’est associée à Mando, un personnage qui, bien qu’il appartienne à un culte de guerriers isolationniste, s’est montré étonnamment acceptant et soutenant d’autres cultures et systèmes de croyance, apprenant même à communiquer avec Tusken Raiders, une race souvent dépeint comme sauvage et cruel dans Guerres des étoiles. Dans «The Marshal», par exemple, nous observons que Mando encourage Cobb Vanth à être plus respectueux des traditions et des coutumes de Tusken.