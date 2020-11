«  Le mandalorien  » vient-il de ruiner bébé Yoda avec cette chose de Grogu?

(Spoilers à venir pour l’épisode «Chapitre 13» de la série Disney + «Star Wars», «The Mandalorian»)

Je vais être totalement honnête ici. Je ne me suis jamais vraiment demandé quel était le vrai nom de Baby Yoda. C’est presque comme si «Baby Yoda» était son vrai nom. C’était assez mignon pour que cela semble approprié, et à moins que son nom ne soit Yoda Jr, cela ne semblait pas être un gros problème. Et ce n’était pas le cas! Nous avons appris son nom cette semaine, et ce nom est totalement accessoire. Sauf le fait que le nom est dégoûtant à la fois à entendre et à dire et ne correspond pas du tout à l’ambiance. Grogu. Pouah.

Les nerds de «Star Wars» semblent avoir aimé cet épisode dans son ensemble, étant donné la première apparition de Rosario Dawson en tant que Ahsoka Tano et toutes les autres références – et références implicites – aux émissions «Clone Wars» et «Rebels». Mais j’ai du mal à penser à tout cela en ce moment alors que j’essaie de lutter avec le nom de Baby Yoda en fait, vraiment, pour être vraiment «Grogu».

Lisez aussi: Pour un prix élevé, vous pouvez également partager les macarons de Baby Yoda

Cette révélation aurait peut-être complètement détruit l’attrait de Baby Yoda pour moi. Cette saison avait déjà été méchante pour Baby Yoda. Il est à peine présent dans la plupart des épisodes – Mando l’a littéralement déposé à l’école pendant un épisode entier car il n’a presque jamais été utile de quelque manière que ce soit, et quand il a été là, il fait juste des choses comme manger les œufs de cette grenouille.

Et maintenant, nous devons composer avec le fait qu’il a un nom décidément grossier qui est tellement désagréable à dire. Grogu. Répugnant.

Il sera assez difficile de regarder Baby Yoda de la même manière après cela, surtout si tous les personnages vont simplement se référer constamment à lui comme Grogu maintenant. Chaque fois qu’Ahsoka ou Mando l’appelaient cette semaine, je ne pouvais pas m’empêcher de fermer et de dire le nom avec exaspération. Grogu. Pouah.

Lisez aussi: Pourquoi les épisodes de «The Mandalorian» sont-ils si courts?

Donner à Baby Yoda ce nom est un crime aussi grave contre « Star Wars » que tout ce qui s’est passé dans « The Rise of Skywalker », qui a été vilipendé par les fans et a reçu le pire accueil critique de toute la franchise de films. C’est le genre de chose qui aggrave rétroactivement toute la série. Si je devais regarder « The Mandalorian » depuis le début, je pense que j’apprécierais moins Baby Yoda juste en sachant que Grogu est une chose.

C’est juste étonnant, honnêtement. Ce nom n’est pas mignon. Cela ne sonne pas bien quand quelqu’un le dit. J’ai souvent l’impression que les acteurs de «The Mandalorian» ont du mal à prononcer de manière convaincante certains des termes les plus loufoques de «Star Wars» – et maintenant ils sont aux prises avec un mot que personne ne pourrait vendre.

Peut-être que Grogu ne serait pas si bouleversant si nous l’avions su depuis le début. S’ils avaient introduit ce mot au début, avant que Baby Yoda ne devienne une telle chose – rappelez-vous, il ne s’est présenté qu’à la toute fin du premier épisode – je me sentirais différemment. Si Mando avait été dit qu’il devait trouver un extraterrestre nommé Grogu au début de sa mission, il aurait été amusant d’apprendre qu’un nom aussi grossier appartenait à un petit gars aussi précieux.

Lisez aussi: « The Mandalorian »: qui était ce gars à la fin de la première de la saison 2?

Mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Et maintenant, nous sommes coincés avec un nom qui, je pense, changera toute ma perception de Baby Yoda. Chaque fois que quelqu’un l’appelle Grogu, je vais grincer des dents. C’est juste si mauvais.

Nous avons vécu tellement de choses en 2020 avec la pandémie et un cycle d’élection présidentielle remarquablement intense. Et maintenant, nous devons aussi traiter avec Grogu.