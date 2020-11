Le mandalorien: qui est le magistrat Morgan Elsbeth?

in

Au centre de l’histoire de l’épisode se trouve Ahsoka Tano, un ancien Jedi qui a besoin d’informations du magistrat de la ville de Calodan. Située sur une planète ravie appelée Corvus, la ville est entourée d’une forêt morte dans toutes les directions et d’un brouillard vert qui pourrait très bien être toxique à cause de la façon dont les soldats du magistrat portent des masques à gaz et des combinaisons de type HAZMAT. (Lang, l’exécuteur joué par Michael Biehn, semble bien respirer l’air, tout comme les gens à l’intérieur des murs de la ville.)