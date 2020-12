Le mandalorien: quel Jedi trouvera Grogu?

Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances qu’Ezra soit le Jedi pour répondre à l’appel de Grogu sur Tython. Après tout, Le mandalorien showrunner Jon Favreau et producteur exécutif Dave Filoni, qui a également produit La guerre des clones et Rebelles, ont déjà réintroduit plusieurs éléments de la série animée en action réelle pour Disney +, le sabre noir, Death Watch, Bo-Katan Kryze et Ahsoka étant les plus remarquables. Apporter le Rebelles le protagoniste à l’action en direct aiderait à attacher un cliffhanger majeur de la finale de cette émission tout en faisant avancer l’histoire pour un autre bien-aimé Guerres des étoiles personnage.

Partager : Tweet