Le mandalorien: l’origine et l’armure de Cobb Vanth expliquées

Au bord de la mort après des jours d’errance dans le désert, Cobb est finalement retrouvé par des charognards Jawa qui traversent le désert sur un sable rempli de ferraille. C’est dans le sable que Cobb pose pour la première fois les yeux sur l’ancienne armure de Boba Fett, et il échange le conteneur de cristaux contre elle. Enfilant l’armure beskar à l’épreuve des lasers, Cobb retourne à Mos Pelgo pour libérer la ville et chasser définitivement le syndicat minier. Une fois libérée, la ville accueille Cobb en tant que son Marshall armé, qui, nous apprendrons plus tard, a protégé la ville d’une attaque de Tusken Raider.

On ne sait pas si la version live-action de Cobb suit le reste de l’histoire exposée par Wendig dans les livres puisque son histoire d’origine semble déjà un peu différente dans la série. Plus tard Conséquences intermède dans Dette viagère et La fin de l’empire étoffez davantage certains détails de son passé. Cobb était autrefois un esclave, se libérant à un moment donné avant les événements de Conséquences, mais il porte toujours une marque en forme d’étoile sur le dos de son asservissement.

Les Red Key Raiders reviennent également dans les deux prochains interludes. Dans la seconde, Cobb les empêche de passer un Huttlet et de tuer Malakili, le maître des bêtes de Jabba le Hutt Le retour du Jedi (c’est le gars torse nu qui commence à pleurer après que Luke Skywalker ait tué la rancune dans le palais de Jabba). Dans le troisième et dernier interlude, les Red Key Raiders lancent une attaque sur Freetown / Mos Pelgo, dirigée par le chef de la mafia Lorgan Movellan, qui prévoit de prendre le contrôle de Tatooine et d’asservir le peuple de Cobb. Mais Cobb et Malakili avaient prévu cela après avoir déjoué le dernier plan de Red Key, concluant un accord avec les Tusken Raiders pour aider à protéger la ville contre les attaques. Les Tuskens tiennent leur part du marché, surprenant Lorgan et ses hommes pour que Cobb puisse prendre le dessus. Le dernier que nous voyons de Cobb, il grave un message sur le front de Lorgan. Freetown est à nouveau en sécurité grâce à son maréchal.

Cobb a une relation difficile avec les Tusken Raiders au début de «The Marshall», les Tuskens accusant Mos Pelgo d’avoir volé leur eau. Il est possible que l’équipe de Cobb avec les Tusken Raiders ne se soit jamais produite dans l’univers de l’action réelle, écrasée par les besoins de The Mandalorian. Mais depuis que la bataille finale avec Red Key s’est déroulée à 5 ABY, juste un an après Rretour des Jedi, il est possible que la relation entre Mos Pelgo et les Tusken Raiders se soit simplement détériorée depuis (Le mandalorien se déroule à 9 ABY). Quoi qu’il en soit, il semble que Cobb et les Tuskens soient capables de réparer leur relation pendant leur chasse au dragon krayt dans «The Marshall».

À la fin de Le mandalorien première de la saison 2, Mos Pelgo est à nouveau en sécurité. Mais Cobb est obligé d’abandonner l’ancienne armure de Boba Fett en échange de l’aide de Mando pour abattre le dragon krayt. Est-ce la dernière fois que nous avons vu Olyphant dans l’armure? À en juger par la révélation finale de l’épisode, que le vrai Boba Fett est en fait toujours bien vivant, cela pourrait être le cas. Le vieux mandalorien voudra probablement récupérer ses affaires. Quant à Cobb, j’espère que ce n’est pas le dernier que nous ayons vu de lui!

