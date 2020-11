Le mandalorien est-il avant les rebelles de Star Wars? C’est possible – / Film

L’épisode du week-end dernier de Le mandalorien vu les débuts de Rosario Dawson comme Ahsoka Tano dans le live-action Guerres des étoiles univers après être devenu un personnage préféré des fans de La guerre des clones. Ahsoka a également participé à l’intrigue de Rebelles de Star Wars en tant qu’informateur rebelle sous le nom de code «Fulcrum», ce qui a abouti à une éventuelle confrontation avec son ancien maître: Dark Vador.

Avec Ahsoka Tano entrant dans le live-action Guerres des étoiles univers, les fans se sont demandé ce que cela signifiait pour son passé, y compris la mission qu’elle s’est lancée avec Sabine Wren dans l’épilogue de la Rebelles de Star Wars Le final de la série. Maintenant ce producteur exécutif Dave Filoni peut parler librement de la présence d’Ahsoka Tano Le mandalorien, il a été sous-entendu que l’action en direct Guerres des étoiles série peut en fait se dérouler avant cet épilogue en Rebelles de Star Wars.

Tout d’abord, voici un peu de contexte pour Guerres des étoiles des fans qui n’ont peut-être pas suivi de très près le côté animé de la saga. Naturellement, cela signifie que certains spoilers pour Rebelles.

Au bout du Rebelles de Star Wars, il y a eu une grande confrontation au-dessus de la planète Lothal de la Bordure Extérieure entre le jeune Jedi Ezra Bridger, ses alliés rebelles à bord de leur navire le Fantôme, et le grand amiral Thrawn, un formidable officier impérial à la peau bleue. La bataille s’est terminée avec le navire de Thrawn, le Chimère, attaqué par un groupe de purrgil, créatures tentaculaires ressemblant à des baleines qui ont la capacité de voyager dans l’hyperespace. Le purrgil s’est emparé du navire avec Thrawn et Bridger à bord et a sauté dans l’hyperespace, laissant leurs allées et venues inconnues.

L’épilogue a lieu plusieurs années après ces événements, Sabine Wren et Ahsoka Tano se préparant à partir en mission pour retrouver Ezra Bridger et le ramener à la maison. Voici la scène en question de la fin de la finale de la série:

C’est cette scène que Dave Filoni suggère qu’elle pourrait avoir lieu après les événements de Le mandalorien. Dans une récente interview avec Vanity Fair, Filoni a été interrogé sur cet épilogue et sur son lien avec les événements de l’action en direct. Guerres des étoiles série, et il a dit:

«Ce n’est pas nécessairement chronologique. Je pense que ce que les gens ne comprendront pas le plus, c’est qu’ils veulent aller de manière linéaire, mais comme je l’ai appris en tant qu’enfant, rien dans Star Wars ne fonctionne vraiment de manière linéaire. Tu fais [Episodes] Quatre, cinq et six, puis un, deux et trois. Donc, dans la veine de cette histoire, quand vous regardez l’épilogue de Rebelles vous ne savez pas vraiment combien de temps s’est écoulé. Alors c’est possible que l’histoire que je raconte Le mandalorien a effectivement lieu avant cela. Possible. Je dis que c’est possible. »

Filoni disant que c’est possible n’est pas exactement la confirmation que Le mandalorien prend ces années avant l’épilogue de Rebelles de Star Wars. Mais pourquoi se donner la peine de faire cette distinction si ce n’était pas le cas? Après tout, l’introduction d’Ahsoka Tano dans Le mandalorien se sent comme une tentative de lancer une série potentielle de spin-off pour le personnage, d’autant plus que nous apprenons qu’elle essaie de retrouver le grand amiral Thrawn elle-même. Si Thrawn est quelque part, cela signifie qu’Ezra Bridger l’est aussi, et cela aide certainement à préparer le terrain pour de futures aventures où Ahsoka Tano et Sabine Wren recherchent Ezra, où qu’il soit.

Considérant que nous avons récemment entendu parler de la possibilité d’une sorte de spin-off secrète de Le mandalorien étant en production, il est possible que la série parle de la mission qui a été taquinée dans Rebelles de Star Wars. Filoni jouant timidement ne fait qu’ajouter du carburant aux rumeurs selon lesquelles un spin-off d’Ahsoka live-action est en préparation, et suggère en outre qu’il pourrait s’agir d’une suite complète de Rebelles. Le paysage de Le mandalorien se développe tellement que tout est possible.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Ahsoka Tano dans Le mandalorien, rendez-vous à Vanity Fair pour une interview complète avec Dave Filoni et Rosario Dawson sur la façon de donner vie à ce personnage.

